Основатель Nexta Степан Путило попросил Польшу усилить его охрану

После задержания Романа Протасевича сотрудникам редакции поступают многочисленные угрозы.

Основатель Nexta Степан Путило попросил Польшу усилить его охрану
Фото: t.me/nexta_live

Основатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило, который сейчас проживает в Польше, заявил о многочисленных угрозах, поступающих в адрес редакции, и попросил усилить его охрану.

Об этом Путило сказал 7 мая на пресс-конференции в Варшаве с участием родителей похищенного в Беларуси Романа Протасевича, передает Nexta.

"Мы просим Польшу о дополнительной охране. Мы волнуемся за свою жизнь и здоровье", - пояснил журналист.

После задержания в Беларуси своего коллеги Романа Протасевича журналист заявил об угрозах, поступающих в редакцию Nexta. Такие же угрозы редакторы получали во время протестов в августе 2020 года.

23 мая власти Беларуси заставили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на предмет минирования, после чего Протасевич был задержан. Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

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