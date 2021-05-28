Швейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
Швейцария отказалась от рамочного экономического соглашения с Евросоюзом и вышла из переговоров с Брюсселем. Основной причиной швейцарский министр иностранных дел Игнацио Кассис назвал, что они не могут принять требования ЕС о равных правах для рабочих из Евросоюза,
Суть проблемы
«Сегодня Федеральный совет принял решение о прекращении переговоров по институциональному рамочному соглашению между ЕС и Швейцарией. Мы принимаем к сведению это одностороннее решение правительства Швейцарии. И сожалеем об этом решении, учитывая прогресс, достигнутый за последние годы в претворении в жизнь Институционального рамочного соглашения», — говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.
Как сообщает BBC, в этих переговорах швейцарское правительство выдвинуло на первый план три вопроса:
- защита заработной платы;
- правила, регулирующие государственную помощь;
- право граждан ЕС, работающих в Швейцарии, требовать швейцарских социальных пособий в рамках свободы передвижения.
Игнацио Кассис заявил, что Швейцария не может принять требования Брюсселя о равных правах для рабочих из ЕС, поскольку это означало бы нежелательный «сдвиг парадигмы» в миграционной политике Швейцарии. Правительство также опасалось, что это может привести к увеличению затрат на социальное обеспечение.
«Полное внедрение Директивы о правах граждан ЕС серьезно отразилось бы на стоимости социальной политики», — цитирует заявление Кассиса Euronews.
Контекст
Рамочное институциональное соглашение между ЕС и Швейцарией было задумано в качестве основы для укрепления и развития двусторонних отношений между ЕС и Швейцарией в будущем. Документ должен был углубить и интеграцию Швейцарии в Единый рынок и предполагал равные условия для швейцарцев в ЕС. Привилегированный доступ к Единому рынку должен был означать соблюдение аналогичных правил и обязательств Швейцарией в отношении граждан ЕС.
Соглашение о свободной торговле между ЕС и Швейцарией датируется 1972 годом.
Еврокомиссия — исполнительный орган 27 стран-членов ЕС — заявила, что без рамочного соглашения между ЕС и Швейцарией модернизация отношений будет невозможна.