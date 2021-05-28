Швейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза

Швейцария отказалась от рамочного экономического соглашения с Евросоюзом и вышла из переговоров с Брюсселем. Основной причиной швейцарский министр иностранных дел Игнацио Кассис назвал, что они не могут принять требования ЕС о равных правах для рабочих из Евросоюза , пишет УНИАН со ссылкой на BBC.

Фото: morseanen.livejournal.com

Суть проблемы

«Сегодня Федеральный совет принял решение о прекращении переговоров по институциональному рамочному соглашению между ЕС и Швейцарией. Мы принимаем к сведению это одностороннее решение правительства Швейцарии. И сожалеем об этом решении, учитывая прогресс, достигнутый за последние годы в претворении в жизнь Институционального рамочного соглашения», — говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

Как сообщает BBC, в этих переговорах швейцарское правительство выдвинуло на первый план три вопроса:

защита заработной платы;

правила, регулирующие государственную помощь;

право граждан ЕС , работающих в Швейцарии, требовать швейцарских социальных пособий в рамках свободы передвижения.

Игнацио Кассис заявил, что Швейцария не может принять требования Брюсселя о равных правах для рабочих из ЕС , поскольку это означало бы нежелательный «сдвиг парадигмы» в миграционной политике Швейцарии. Правительство также опасалось, что это может привести к увеличению затрат на социальное обеспечение.

«Полное внедрение Директивы о правах граждан ЕС серьезно отразилось бы на стоимости социальной политики», — цитирует заявление Кассиса Euronews.

Контекст

Рамочное институциональное соглашение между ЕС и Швейцарией было задумано в качестве основы для укрепления и развития двусторонних отношений между ЕС и Швейцарией в будущем. Документ должен был углубить и интеграцию Швейцарии в Единый рынок и предполагал равные условия для швейцарцев в ЕС . Привилегированный доступ к Единому рынку должен был означать соблюдение аналогичных правил и обязательств Швейцарией в отношении граждан ЕС .

Соглашение о свободной торговле между ЕС и Швейцарией датируется 1972 годом.