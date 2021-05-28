Вице-премьер Резников встретился с заместителем генсека НАТО

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, находясь с официальным визитом в Брюсселе, провел встречу с заместителем генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ.

Фото: nato.int

Как сообщает пресс-служба Минреинтеграции, Резников отметил высокую динамику политического диалога между Украиной и НАТО, которая призвана способствовать переходу партнерских отношений на новый уровень.

"Стороны обсудили взаимодействие в контексте дальнейшего развития отношений между Украиной и НАТО, которое среди прочего будет рассматриваться во время очередного саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО 14 июня 2021 года, длительную вооруженную агрессию РФ против Украины, ход консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и другие вопросы", - говорится в сообщении.

Министр Резников отметил, что на пути евроатлантической интеграции Киев остается преданным структурным реформам, модернизации сектора безопасности и обороны, укреплению верховенства права и искоренению коррупции.

Фото: minre.gov.ua

Фото: minre.gov.ua

В свою очередь Джоанэ подтвердил заинтересованность НАТО в дальнейшем развитии отношений с Украиной, говорится в пресс-релизе НАТО.

"На встрече господин Джоанэ выразил глубокую обеспокоенность союзников нарушениями режима прекращения огня и использованием тяжелого вооружения боевиками, которые поддерживаются Россией на Донбассе. Он также выразил решительную поддержку союзников суверенитета и территориальной целостности Украины. Обращаясь к евроатлантической интеграции Украины, господин Джоанэ выразил поддержку союзников стремлению Украины и призвал Украину сосредоточиться на системных реформах", - говорится в сообщении.

Заместитель генерального секретаря также заявил, что надеется на проведение в ближайшее время заседания Комиссии Украина-НАТО.