Глава МИД Армении подал в отставку после шести месяцев пребывания в должности

Айвазян не объяснил причин своей отставки.

Глава МИД Армении подал в отставку после шести месяцев пребывания в должности
Міністр закордонних справ Вірменії Ара Айвазян
Фото: radiosvoboda.org

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян подал в отставку 27 мая после шести месяцев пребывания в должности на фоне роста пограничной напряженности с соседним Азербайджаном.

Айвазян не объяснил причин своей отставки. Это произошло сразу после участия в экстренном заседании Совета безопасности Армении, на котором обсуждался рост напряженности на армяно-азербайджанской границе, передает Радио Свобода.

Выступая на встрече, и.о. премьер-министра Никол Пашинян призвал к размещению международных наблюдателей на спорных участках границы, где армянские и азербайджанские войска столкнулись в последние две недели.

21 мая ереванская газета «Грапарак» сообщила, что Айвазян не согласен с Пашиняном по трехстороннему соглашению с Азербайджаном и Россией о создании совместного комитета по демаркации границы между двумя соседними странами.

Пашинян назначил Айвазяна министром иностранных дел 18 ноября. 52-летний дипломат ранее работал послом Армении в Мексике и различных странах Европы. Его отставка произошла после того, как азербайджанские войска захватили шестерых армянских военнослужащих на фоне напряженности на границе.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские солдаты были захвачены в азербайджанском районе Калбаджар 27 мая, когда они минировали дорогу, ведущую к позициям азербайджанской армии на границе. Однако Министерство обороны Армении утверждало, что солдаты были захвачены во время выполнения инженерных работ в приграничном районе армянской провинции Гехаркуникская область. Пашинян отверг утверждения Азербайджана о том, что действия армянских войск были провокацией.

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