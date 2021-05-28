РоSSийские оккупанты ранили украинского бойца вблизи Песков

С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня.

С начала суток 28 мая в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Один украинский военный получил ранения.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

Так, вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а около Водяного - еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по украинским позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.

В направлении Песков противник применил стрелковое оружие. Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.

"Воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 27 мая, зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Песков враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Причепиловки роSSийские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Около населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а недалеко от поселка Новгородское - из минометов 82-го калибра.

Вблизи Марьинки враг совершил обстрел из противотанковых пушек.

В направлении населенного пункта Новоташковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Погиб уроженец Хмельницкой области командир батальона 128-мой отдельной горно-штурмовой бригады офицер Максим Полевой.