Белорусский оппозиционер Цепкало запустил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко

Необходимые средства предлагается собрать с помощью краудфандинга.

Белорусский оппозиционер Цепкало запустил сбор 11 млн евро на вознаграждение за арест Лукашенко

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало рассказал об идее новой общественной инициативы - "Все или ничего". Организаторы планируют собрать 11 млн евро для выплаты вознаграждения за арест Александра Лукашенко.

О своей идее бывший претендент на пост президента Беларуси рассказал на своем канале в YouTube.

По словам Цепкало, деньги смогут получить представители органов или гражданского общества, которые "осуществят задержание и арест преступника №1".

"Человек, который в нашей стране ассоциируется с фальсификацией выборов, огромным количеством убийств и похищений людей, совершивший множество преступлений против человечности, включая пытки, незаконные депортации и многое другое, о чем мы обязательно узнаем", - отметил он.

Выплата вознаграждения за арест, отметил Цепкало, гарантирована европейским законодательством. Необходимые средства предлагается собрать с помощью краудфандинга.

Цепкало пояснил, что перевести деньги на вознаграждение за арест Лукашенко может любой. Собранные средства останутся на счетах жертвователей, их спишут только после того, как цель будет достигнута.

Как указано на сайте сбора средств pragate.com, по состоянию на 9:45 28 мая на арест Лукашенко уже собрали 56,83 тыс. евро. Деньги будут собирать еще 73 дня.

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