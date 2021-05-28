Украину 28 мая посетит премьер-министр Словакии

В Управлении госохраны предупреждают о возможности ограничения автомобильного движения по дорогам столицы.

Глава правительства Словакии Эдуард Гегер посетит Украину с рабочим визитом в пятницу, 28 мая.

Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.

В ведомстве предупредили о возможности ограничения автомобильного движения по дорогам столицы.

"Информируем о возможных незначительных ограничениях дорожного движения 28 мая в центральной части города и на некоторых улицах Дарницкого района Киева в связи с официальным визитом в Украину Премьер-министра Словацкой Республики Эдуарда Гегера", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в составе иностранной делегации прибудут министр обороны Словакии Ярослав Надь и министр иностранных и европейских дел страны Иван Корчок.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что глава правительства Словакии Эдуард Гегер посетит Украину в конце текущего месяца. Ключевые темы встречи - торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, инфраструктурные проекты.