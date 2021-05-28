Кулеба: сближение Белоруссии с Россией несет угрозу для Украины

Власти Украины должны учитывать эту угрозу при принятии своих решений.

Кулеба: сближение Белоруссии с Россией несет угрозу для Украины
Фото: скрін відео

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об угрозе национальной безопасности Украины из-за сближения Беларуси с Россией.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером, передает “Интерфакс-Украина”.

"Безусловно, дальнейшее сближение Беларуси с Россией - это симметричный рост угрозы использования Беларуси Россией для наращивания агрессии против нашего государства", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что власть Украины должна учитывать эту угрозу при принятии своих решений.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что 28 мая состоится встреча президента РФ Владимира Путина с Лукашенко. Представитель Путина Дмитрий Песков отметил, что Беларусь "не ставила вопрос об увеличении экономической поддержки со стороны РФ в связи с последними событиями".

"Последними событиями" является реакция мирового сообщества на действия режима Лукашенко против оппозиционных активистов и СМИ, в частности противоправная посадка самолета с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. После этого страны ЕС, а также Великобритания и Украина закрыли авиасообщение с Бедарусью. Евросоюз также пообещал пересмотр санкций против режима Лукашенко в сторону расширения.

Ранее Лукашенко летал в Москву к Путину 22 апреля. До того президент РФ говорил с ним по телефону в тот день, когда Владимир Зеленский имел первую телефонную беседу с Джо Байденом.

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