Болгария с 1 июня обновляет условия въезда для граждан Украины

Детям до 5 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления справок и сертификата вакцинации.

Министерство здравоохранения Болгарии с 1 июня обновляет условия въезда на территорию страны для граждан Украины.

Об этом в Facebook сообщает Консульский отдел посольства Украины в Болгарии.

С 1 июня по 31 июля 2021 года гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Республики Болгария при наличии одного из следующих документов:

Сертификата вакцинации. Завершением программы вакцинации считается введение соответствующего количества доз вакцин против COVID-19 и окончание 14-дневного срока со дня введения последней дозы вакцины. В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу (латиницей), дата рождения, даты вакцинации, торговое наименование и номер партии вакцины против COVID-19, название производителя/владельца регистрационного удостоверения, страна, в которой оно выдано, и название компетентного органа, который его выдал.

Справки, показывающей отрицательный результат тестирования на COVID-19. Тест должен быть сделан методом ПЦР за 72 часа до пересечения границы. Допускается также предъявление справки об отрицательном результате быстрого антигенного теста, проведенного за 48 часов до въезда в страну. В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные), дата проведения тестирования, а также прописанный латиницей метод (PCR или RAT) и отрицательный результат (Negativ).

Справки, показывающей положительный результат тестирования на COVID-19. Тест должен быть сделан методом ПЦР или быстрого антигенного теста для лиц, переболевших COVID-19 в период от 15 до 180 дней от указанной в документе даты проведения исследования. В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу (латиницей), сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные), дата проведения тестирования, а также прописанный латиницей метод (PCR или RAT) и положительный результат (Positive).

Детям до 5 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления вышеуказанных документов.

Для лиц, которые осуществляют транзит по территории Болгарии и могут гарантировать немедленный выезд, не является необходимым предоставление документов о прививках, отрицательного ПЦР-теста или положительного теста на антитела.

Напомним, украинцы при условии соблюдения противоэпидемических требований пока могут путешествовать в 107 стран мира. В МИДе советуют проверять актуальную информацию об условиях въезда на интерактивной карте МИДа.