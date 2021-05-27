Эстония запретила самолетам Беларуси входить в свое воздушное пространство

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заметила, что действия Беларуси создают угрозу международному миру и безопасности.

Эстония запретила самолетам Беларуси входить в свое воздушное пространство
Фото: www.bilet.by

Правительство Эстонии запретило самолетам белорусских авиакомпаний и воздушным судам, которые вылетают из Беларуси, входить в воздушное пространство страны и приземляться на ее территории.

Об этом сообщает Delfi.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что действия Беларуси создают угрозу международному миру и безопасности.

"Захватив самолет, совершавший рейс между Афинами и Вильнюсом, и арестовав журналиста, критикующего правительство, и его спутницу, белорусский режим совершил акт государственного терроризма и должен понести за свои действия ответственность", - сказала Кая Каллас.

Вчера аналогичное решение в отношении белорусских самолетов приняло правительство Польши.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, осуществил посадку по требованию белорусской стороны.

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