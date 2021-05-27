Ляшко отменил приказы Степанова о Наблюдательном совете ГП "Медицинские закупки"

В ГП "Медзакупивли Украины" приветствовали такое решение министра.

Ляшко отменил приказы Степанова о Наблюдательном совете ГП "Медицинские закупки"
Фото: facebook/Віктор Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отменил принятые во времена своего предшественника Максима Степанова приказы МОЗ, которые касаются конкурсного отбора и образования наблюдательного совета ГП "Медицинские закупки" Украины.

Об этом глава министерства написал в Facebook.

"Прозрачность = эффективность. Подписал приказ о признании утратившими силу приказы Министерства здравоохранения от 6 октября 2020 №2268, от 7 октября 2020 №2272 и от 30 апреля 2021 №848", - написал Ляшко.

Он также отметил, что МОЗ уже в ближайшее время объявит конкурсный отбор на должность независимых членов наблюдательного совета. Сейчас в министерстве работают над приказом, который "четко сформулирует порядок взаимодействия, обеспечив независимость ГП".

Со своей стороны в ГП "Медзакупивли Украины" приветствовали такое решение министра.

"Это означает, что процесс формирования Наблюдательного совета будет перезапущен способом, соответствующим действующему законодательству и лучшим практикам корпоративного управления государственными предприятиями. Только прозрачный и открытый процесс отбора будет иметь общественное доверие", - сообщает пресс служба ГП "Медзакупивли Украины" в Facebook.

Напомним, ранее сегодня Виктор Ляшко объявил о назначении конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины.

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