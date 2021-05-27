Кулеба обсудил с сенатором США потребность остановить "Северный поток-2"
Стороны обсудили пути дальнейшего укрепления обороноспособности Украины, а также угрозы "Северного потока-2".
Фото: mfa.gov.ua
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с сенатором Конгресса США Джонни Эрнст, в ходе которой стороны, среди прочего, обсудили необходимость остановить строительство газопровода “Северный поток-2”.
Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter.
"В разговоре с сенатором Конгресса США Джонни Эрнст подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США обсудили пути дальнейшего укрепления обороноспособности Украины, а также угрозы "Северного потока-2" и потребность остановить этот опасный проект", - сообщил Кулеба.
У розмові з сенаторкою Конгресу США Джоні Ернст підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, обговорили шляхи подальшого зміцнення обороноздатності України, а також загрози Північного потоку-2 і потребу зупинити цей небезпечний проєкт.
Напомним, что администрация Байдена ввела и потом сразу приостановила действие санкций против компании-оператора проекта Nord Stream 2, ее генерального директора Маттиаса Варнига, а также четырех корпоративных сотрудников компании. В отчете Госдепа отмечается, что причиной отказа было то, что санкции "негативно повлияют на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами".
Вместе с тем США ввели санкции против компаний и судов РФ за строительство трубопровода. В администрации Байдена напомнили, что выступают против "Северного потока-2".
Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года каденции отметил, что опасается, что Байден и президент РФ Владимир Путин договорятся о снятии санкций с "Северного потока".