Кулеба обсудил с сенатором США потребность остановить "Северный поток-2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с сенатором Конгресса США Джонни Эрнст, в ходе которой стороны, среди прочего, обсудили необходимость остановить строительство газопровода “Северный поток-2”.

Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter .

"В разговоре с сенатором Конгресса США Джонни Эрнст подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США обсудили пути дальнейшего укрепления обороноспособности Украины, а также угрозы "Северного потока-2" и потребность остановить этот опасный проект", - сообщил Кулеба.

У розмові з сенаторкою Конгресу США Джоні Ернст підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США , обговорили шляхи подальшого зміцнення обороноздатності України, а також загрози Північного потоку-2 і потребу зупинити цей небезпечний проєкт. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 27, 2021

Напомним, что администрация Байдена ввела и потом сразу приостановила действие санкций против компании-оператора проекта Nord Stream 2, ее генерального директора Маттиаса Варнига, а также четырех корпоративных сотрудников компании. В отчете Госдепа отмечается, что причиной отказа было то, что санкции "негативно повлияют на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами".

Вместе с тем США ввели санкции против компаний и судов РФ за строительство трубопровода. В администрации Байдена напомнили, что выступают против "Северного потока-2".