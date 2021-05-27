За время "перемирия" погибли 38 украинских бойцов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕ

Оккупанты также продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру.

За время "перемирия" погибли 38 украинских бойцов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕ
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

После начала действия режима прекращения огня в июле 2020 года в результате обстрелов со стороны роSSийских оккупационных войск погибли 38 украинских бойцов, еще 115 получили ранения.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает Укринформ.

"Атаки РоSSии продолжают уносить жизни украинских военнослужащих и разрушать гражданскую инфраструктуру, ухудшая и без того тяжелое положение гражданского населения. Со времени последнего обязательства о прекращении огня в июле 2020 года и по минувшее воскресенье погибли 37 украинских военных, еще 115 получили ранения. Сегодня вблизи Новотошковского в результате снайперского огня роSSийских вооруженных формирований погиб еще один украинский военный", - сообщил Цымбалюк.

Украинский посол также указал на то, что на прошлой неделе СММ подтвердила: минометный обстрел жилого района города Марьинка Донецкой области 20 мая был осуществлен с восточного направления - там, где находятся роSSийские оккупационные войска. Кроме того, 24 мая роSSийские вооруженные формирования обстреляли из противотанкового ракетного комплекса село Шумы, "несмотря на гарантии безопасности, предоставленные ранее для проведения ремонтных работ".

Глава миссии Украины при ОБСЕ обратил внимание присутствующих иностранных делегаций на данные отчетов СММ, согласно которым количество нарушений режима прекращения огня уже превысило среднесуточные показатели 2020 года. При этом большая часть обстрелов осуществляется из запрещенного минского договоренностями вооружения.

Напомним, 22 июля в Трехсторонней контактной группе была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня на Донбассе. Первый пункт решения ТКГ предусматривает запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов сторон.

Второй пункт договоренности предусматривает запрет на применение огня, включая снайперский и "запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности".

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