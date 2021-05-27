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2021-05-27
Окружной админсуд Киева возобновил работу после вчерашнего сообщения о минировании
Никаких взрывоопасных предметов не найдено.
ОАСК
Фото: unn.com.ua
Окружной административный суд города Киева возобновил работу после сообщения о минировании, поступившего вчера, 26 мая.
Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.
Отмечается, что специалисты взрывотехнической службы приняли все необходимые меры для проверки информации о минировании. Во время осмотра помещений взрывчатых веществ не обнаружено.
Участникам судов, которые вчера были отменены из-за сообщения о минировании помещений ОАСК, будет дополнительно сообщено о дате и времени судебных заседаний.
Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский предложил Раде вместо ОАСК создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в городе Киеве.