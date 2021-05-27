Окружной админсуд Киева возобновил работу после вчерашнего сообщения о минировании

Окружной административный суд города Киева возобновил работу после сообщения о минировании, поступившего вчера, 26 мая.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Отмечается, что специалисты взрывотехнической службы приняли все необходимые меры для проверки информации о минировании. Во время осмотра помещений взрывчатых веществ не обнаружено.

Участникам судов, которые вчера были отменены из-за сообщения о минировании помещений ОАСК, будет дополнительно сообщено о дате и времени судебных заседаний.