Окружной админсуд Киева возобновил работу после вчерашнего сообщения о минировании

Никаких взрывоопасных предметов не найдено.

Окружной админсуд Киева возобновил работу после вчерашнего сообщения о минировании
ОАСК
Фото: unn.com.ua

Окружной административный суд города Киева возобновил работу после сообщения о минировании, поступившего вчера, 26 мая.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Отмечается, что специалисты взрывотехнической службы приняли все необходимые меры для проверки информации о минировании. Во время осмотра помещений взрывчатых веществ не обнаружено.

Участникам судов, которые вчера были отменены из-за сообщения о минировании помещений ОАСК, будет дополнительно сообщено о дате и времени судебных заседаний.

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский предложил Раде вместо ОАСК создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в городе Киеве.

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