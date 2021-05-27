В Раде нет конечного текста законопроекта о деолигархизации, - Разумков

Законопроект готовится в Офисе Президента. К процессу также привлечено Министерство юстиции.

В Раде нет конечного текста законопроекта о деолигархизации, - Разумков
Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде Украины отсутствует окончательный вариант законопроекта об деолигархизации.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил глава парламента Дмитрий Разумков.

"Этот законопроект готовится в Офисе Президента. К процессу также привлечено Министерство юстиции. Конечного варианта законопроекта в стенах парламента нет", - цитирует главу Верховной Рады пресс-служба парламента.

Дмитрий Разумков заявил, что олигархизация украинского государства является проблемой, с которой надо бороться. В то же время он отметил, что законодательные инициативы должны предусматривать создание единых правил для всех.

"Нельзя, чтобы законы касались отдельной категории людей. Законы пишутся для всех граждан. И все должны их соблюдать", - подытожил глава парламента.

Напомним, что 15 апреля президент Владимир Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. На пресс-конференции на прошлой неделе он пообещал, что текст закона будет опубликован в ближайшее время.

Он также сказал, что у олигархов будет выбор: продолжать деятельность и попасть под санкции или нет. По словам президента, потенциальным олигархам дадут время избавиться от этого влияния.

Сегодня издание ZN.ua обнародовало части законопроекта "Об олигархах", анонсированного президентом Владимиром Зеленским.

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