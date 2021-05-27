Руководителя Нацагентства по вопросам госслужбы переназначили на пять лет

Алюшина выиграла конкурс.

?Руководителя Нацагентства по вопросам госслужбы переназначили на пять лет
Фото: nads.gov.ua

Конкурс на занятие должности главы Национального агентства по вопросам государственной службы выиграла действующая руководитель Наталья Алюшина.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров в распоряжениях №504 и №507.

Алюшина возглавляет НАГС с июня 2020 года, с ней был заключен бессрочный контракт на период действия карантина.

По результатам конкурса Кабинет министров 26 мая решил уволить Алюшину с должности главы НАГС и переназначить ее на пять лет с даты начала фактического выполнения ею должностных обязанностей.

Напомним, что Алюшина стала четвертым топ-чиновником, назначенным по результатам конкурсного отбора после его восстановления. Первым в апреле стал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, который тоже выиграл конкурс и получил 5-летний контракт. Через несколько недель после переназначения он пошел на повышение и сейчас возглавляет Министерство экономики.

Затем был переназначен на 5 лет глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис, а в мае Кабинет министров по результатам конкурса назначил главой Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семена Кривоноса.

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