Руководителя Нацагентства по вопросам госслужбы переназначили на пять лет
Алюшина выиграла конкурс.
Конкурс на занятие должности главы Национального агентства по вопросам государственной службы выиграла действующая руководитель Наталья Алюшина.
Об этом сообщается на сайте Кабинета министров в распоряжениях №504 и №507.
Алюшина возглавляет НАГС с июня 2020 года, с ней был заключен бессрочный контракт на период действия карантина.
По результатам конкурса Кабинет министров 26 мая решил уволить Алюшину с должности главы НАГС и переназначить ее на пять лет с даты начала фактического выполнения ею должностных обязанностей.
Напомним, что Алюшина стала четвертым топ-чиновником, назначенным по результатам конкурсного отбора после его восстановления. Первым в апреле стал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, который тоже выиграл конкурс и получил 5-летний контракт. Через несколько недель после переназначения он пошел на повышение и сейчас возглавляет Министерство экономики.
Затем был переназначен на 5 лет глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис, а в мае Кабинет министров по результатам конкурса назначил главой Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семена Кривоноса.