Перехваченная румынскими пограничниками "рекордная партия оружия из Украины" на самом деле прибыла из Турции, - МВД

Контрабанду перевозил гражданин Украины.

Министерство внутренних дел Украины опровергло распространенную СМИ информацию о задержании румынскими пограничниками крупной партии оружия, которое якобы нелегально перевозили из Украины.

Фото: politiadefrontiera.ro

"Эта информация не соответствует действительности", - заявили в украинском МВД.

На самом деле румынские правоохранители сообщили об обнаружении почти 3 тысяч пистолетов в грузовике, прибывшем в Румынию из Турции, отмечают в МВД. Указанное транспортное средство двигалось не из Украины. Оружие обнаружили в румынском пункте пропуска «Исакча».

В сообщении пограничной полиции Румынии сказано, что пограничники и таможенники из пограничного пункта обнаружили спрятанные в грузовике, которым управлял гражданин Украины, 2850 пистолетов, на которые водитель не имел законных разрешений на перевозку.

"24 мая, около 23.00, на пограничном пункте пропуска "Исакча" в округе Тулча 41-летний гражданин Украины прибыл для выезда из страны, въехав грузовиком с полуприцепом, зарегистрированным в Республике Украина. Согласно сопроводительным документам, мужчина перевозил из Турции мебель и различные продукты питания", - говорится в сообщении.

Фото: politiadefrontiera.ro

Фото: politiadefrontiera.ro

По результатам проверок за заявленными товарами были обнаружены спрятанные 143 ящика, содержащие 2850 пистолетов марки Major Berg 2,5 калибра 4 мм.

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