Порошенко привез кислородные концентраторы в больницу Торецка в Донецкой области

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область побывал в Центральной городской больнице Торецка и передал медучреждению кислородные концентраторы. Один из концентраторов для Торецкой больницы приобрел за свои средства известный журналист, ведущий и блогер Дмитрий Чекалкин, который тоже приехал на Донбасс.

Порошенко отметил, что сегодня даже по официальной статистике, в Украине умерло более 50 тысяч людей от коронавируса, и это прямая ответственность власти. Порошенко также напомнил, как в 2014 году Торецк, который еще тогда назывался Дзержинском, освободили от «русского мира».

«К нам обратились, что в больнице Торецка нужны кислородные концентраторы. Наш Фонд и команда «Европейской Солидарности» пытается обеспечить медицинской техникой и медицинским оборудованием больницы всех областей. Но первым приоритетом должна быть Донецкая область. Почему это должно так быть? Потому что в 2014 году, когда стоял вопрос вообще существования нашего государства, нам надо было объединиться и защитить государство. Я вспоминаю, как трудно было тогда. Я вспоминаю каждую минуту. Когда Дзержинск освобождали, тогда кроме Вооруженных Сил еще и подразделения Управления государственной охраны, моя охрана со спецназом на конфискованных банковских микроавтобусах выбили из горсовета этих наемников и фактически бескровно освободили Дзержинск, и его переименовали», - напомнил Порошенко.

«Я не думаю, что все понимают историческое и стратегическое место Торецка, но это 7-8 километров - ровно половина до Шумов, а потом до Горловки. И когда фактически у линии фронта, рискуя жизнью, торецкие врачи, медицинские работники спасали жизни наших воинов перед тем, как их отправить в Днепр, Харьков, в госпитали Киева , Львова, сколько эти руки спасли жизней», - отметил экс-президент.

Он поблагодарил всех врачей, которые, начиная с 2014-го, обеспечили не менее важную роль в защите государства.

«А сейчас уже два года мы между двух огней, между двух фронтов. С одной стороны - фронт роSSийского агрессора, а с другой - фронт пандемии. И снова нет выходных, нет какого-то нормированного рабочего дня. К сожалению, нет достойных зарплат, нет ковидных 300% доплат. К сожалению, нет страхования на случай заболевания, которое мы тогда ввели для воинов», - отметил Порошенко.

«Сейчас мы понимаем, что ковид нельзя остановить без вакцинации. К сожалению, в Украине вакцинировано лишь 2%. Говорят о вакцинном национализме. Да, потому что это борьба президентов за то, чтобы страны получили вакцину. Я думаю, что не случайно наша страна оказалась на последнем месте в Европе. Сейчас, когда весь мир уже вакцинирован, они отправили Степанова в отставку, думают, что он как козел отпущения. Это - ответственность президента и власти», - подчеркнул Порошенко.

Как известно, с первых дней пандемии Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.