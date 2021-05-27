Порошенко привез кислородные концентраторы в больницу Торецка в Донецкой области

Помощь от Фонда Порошенко получили около 200 медицинских учреждений.

Порошенко привез кислородные концентраторы в больницу Торецка в Донецкой области

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область побывал в Центральной городской больнице Торецка и передал медучреждению кислородные концентраторы. Один из концентраторов для Торецкой больницы приобрел за свои средства известный журналист, ведущий и блогер Дмитрий Чекалкин, который тоже приехал на Донбасс.

Порошенко отметил, что сегодня даже по официальной статистике, в Украине умерло более 50 тысяч людей от коронавируса, и это прямая ответственность власти. Порошенко также напомнил, как в 2014 году Торецк, который еще тогда назывался Дзержинском, освободили от «русского мира».

«К нам обратились, что в больнице Торецка нужны кислородные концентраторы. Наш Фонд и команда «Европейской Солидарности» пытается обеспечить медицинской техникой и медицинским оборудованием больницы всех областей. Но первым приоритетом должна быть Донецкая область. Почему это должно так быть? Потому что в 2014 году, когда стоял вопрос вообще существования нашего государства, нам надо было объединиться и защитить государство. Я вспоминаю, как трудно было тогда. Я вспоминаю каждую минуту. Когда Дзержинск освобождали, тогда кроме Вооруженных Сил еще и подразделения Управления государственной охраны, моя охрана со спецназом на конфискованных банковских микроавтобусах выбили из горсовета этих наемников и фактически бескровно освободили Дзержинск, и его переименовали», - напомнил Порошенко.

«Я не думаю, что все понимают историческое и стратегическое место Торецка, но это 7-8 километров - ровно половина до Шумов, а потом до Горловки. И когда фактически у линии фронта, рискуя жизнью, торецкие врачи, медицинские работники спасали жизни наших воинов перед тем, как их отправить в Днепр, Харьков, в госпитали Киева, Львова, сколько эти руки спасли жизней», - отметил экс-президент.

Он поблагодарил всех врачей, которые, начиная с 2014-го, обеспечили не менее важную роль в защите государства.

«А сейчас уже два года мы между двух огней, между двух фронтов. С одной стороны - фронт роSSийского агрессора, а с другой - фронт пандемии. И снова нет выходных, нет какого-то нормированного рабочего дня. К сожалению, нет достойных зарплат, нет ковидных 300% доплат. К сожалению, нет страхования на случай заболевания, которое мы тогда ввели для воинов», - отметил Порошенко.

«Сейчас мы понимаем, что ковид нельзя остановить без вакцинации. К сожалению, в Украине вакцинировано лишь 2%. Говорят о вакцинном национализме. Да, потому что это борьба президентов за то, чтобы страны получили вакцину. Я думаю, что не случайно наша страна оказалась на последнем месте в Европе. Сейчас, когда весь мир уже вакцинирован, они отправили Степанова в отставку, думают, что он как козел отпущения. Это - ответственность президента и власти», - подчеркнул Порошенко.

Как известно, с первых дней пандемии Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Литва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя NextaЛитва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривенВ управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен
Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - ДаниловУкраина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов
Украина внесла в "черный список" трех роSSийских актеровУкраина внесла в "черный список" трех роSSийских актеров
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ вызвала Порошенко на допрос по "делу Козака-Медведчука"СБУ вызвала Порошенко на допрос по "делу Козака-Медведчука"
Глава парламентской следственной комиссии Молдовы привезет в Украину результаты расследования похищения ЧаусаГлава парламентской следственной комиссии Молдовы привезет в Украину результаты расследования похищения Чауса
Адвокаты Порошенко считают, что последние программы Bihus.Info не были независимыми журналистскими расследованиямиАдвокаты Порошенко считают, что последние программы Bihus.Info не были независимыми журналистскими расследованиями
СБУ провела антитеррористические учения по освобождению "заложников" в Одесской областиСБУ провела антитеррористические учения по освобождению "заложников" в Одесской области
Порошенко категорически отверг обнародованные в программе Bihus.info заявления об "обмене трубы Медведчука" на завод в КрымуПорошенко категорически отверг обнародованные в программе Bihus.info заявления об "обмене трубы Медведчука" на завод в Крыму
Порошенко призвал к жестким санкциям против режима ЛукашенкоПорошенко призвал к жестким санкциям против режима Лукашенко
Фонд Порошенко передал помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воиновФонд Порошенко передал помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
В тайнике в Донецкой области обнаружили более 2 тыс. патронов, гранаты и тротиловые шашкиВ тайнике в Донецкой области обнаружили более 2 тыс. патронов, гранаты и тротиловые шашки
Ко Дню Независимости в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа ОрликаКо Дню Независимости в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика
Порошенко: снятие санкций с "Северного потока-2" - это приглашение Путина к агрессии против УкраиныПорошенко: снятие санкций с "Северного потока-2" - это приглашение Путина к агрессии против Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости