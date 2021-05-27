Макрон признал политическую ответственность Франции за геноцид в Руанде

Франция до начала резни поддерживала тогдашний режим.

Макрон признал политическую ответственность Франции за геноцид в Руанде
Фото: twitter.com/EmmanuelMacron

Президент Эммануэль Макрон в четверг, 27 мая, признал, что Франция несет политическую ответственность за геноцид в Руанде в 1994 году, поскольку поддерживала тогдашний режим и игнорировала предупреждения об угрозе массовых убийств.

Об этом сообщает France 24.

"Стоя здесь сегодня, я со смирением и уважением, рядом с вами, признаю нашу ответственность", - сказал Макрон во время речи у мемориала геноцида в столице Руанды Кигали.

Президент сказал, что Франция обязана признать "страдания, которые причинила народу Руанды, слишком долго предпочитая молчать, а не расследовать истину".

В связи с этим Макрон попросил прощения у граждан Руанды.

Напомним, что сигналом для начала геноцида против тутси в Руанде стала гибель ее президента Жювеналя Хабиариманы, чей самолет был сбит ракетой 6 апреля 1994 года. Лидеры из числа народности хуту обвинили в убийстве этнических тутси и на следующий день начали их методическое уничтожение. За 13 недель погибло 800 тысяч человек, включая и тех хуту, кто отказывался убивать.

Руанда поддерживала тесные связи с Францией во время правления Хабиариманы в 1975-1994 годах.

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