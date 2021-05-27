Дело против Тупицкого о конфликте интересов и неполной декларации закрыто

Суд решил, что в его действиях отсутствует правонарушение.

Голосеевский районный суд Киева закрыл производство по делу о привлечении к административной ответственности отстраненного от должности главы Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Соответствующее решение суд огласил в четверг, 27 мая.

Таком образом, дело о возможном конфликте интересов и недекларировании имущества закрыто.

"Производство по делу о привлечении к административной ответственности Тупицкого Александра Николаевича за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 и ч. 2 ст. 172-7 КУоАП закрыть", - сказала судья.

Сегодня суд рассматривал административный протокол в отношении Тупицкого и решил, что в его действиях отсутствует правонарушение.

Национальное агентство по предупреждению коррупции и прокуратура утверждали, что Тупицкий не задекларировал землю в оккупированном Россией Крыму. А конфликт интересов касался скандального решения, когда Конституционный Суд отменил ряд антикоррупционных статей. По мнению НАПК и прокуратуры, у Тупицкого был конфликт, поскольку в отношении него тоже проводилась проверка декларации.

Сам Тупицкий уверял, что он не должен был декларировать участок в Крыму, поскольку договоры купли-продажи на оккупированных территориях являются неправомочными. Также он утверждал, что выполнил требование закона о конфликте интересов, в частности, подал заявление о самоотводе, но на заседании КС его отклонили.

В апреле года Голосеевский райсуд закрыл аналогичные производства в отношении судей КСУ Игоря Слиденко и Ирины Завгородней.

Напомним, 25 мая Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора передали суду обвинительный акт по уголовному делу против Тупицкого о подкупе свидетеля.