Снайпер оккупантов застрелил военного ВСУ у Новотошковского

Сегодня, 27 мая, роSSийско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское. В результате один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север".

"В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрел оккупантов наши защитники открыли ответный огонь.

Сейчас на месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ. О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, за прошедшие сутки, 26 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск. Боевых потерь среди военных не было.