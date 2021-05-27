"Энергоатом" начал процесс против РФ о компенсации за активы в Крыму

Государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» направило в компетентные органы РоSSийской Федерации сообщение о компенсации за активы, потерянные в Крыму.

Речь идет, в частности, о Донузлавской ветроэлектростанции, которая сейчас находится на временно оккупированной территории, информирует пресс-служба компании.

В компании пояснили, что в мае 2021 года ГП «НАЭК «Энергоатом» направило в компетентные органы РоSSийской Федерации сообщение о возникновении спора - в соответствии с частью 1 статьи 9 Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством РоSSийской Федерации № 1302 от 1999 года о поощрении и взаимной защите инвестиций.

"Энергоатом непременно решит этот спор - или во внесудебном, или в судебном порядке. Национальная энергогенерирующая компания должна получить компенсацию за активы, уже восьмой год подряд не работающие на экономику и энергетическое развитие украинского государства", - заявил и.о. президента НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.

Согласно процедуре, после получения Россией сообщения, у сторон будет шесть месяцев для урегулирования спорного вопроса во внесудебном порядке. В случае, если стороны не придут к соглашению, этот спор может быть передан на рассмотрение в суд.

В декабре 2020 года сообщалось, что «НАЭК «Энергоатом» начинает процесс против РоSSии относительно компенсации за активы, потерянные в Крыму. Компания заключила договор об оказании услуг с международной юридической фирмой Shearman&Sterling. По данным издания Liga.net, сумма иска составляет около 100 млн долларов.