"Открытая РоSSия" Ходорковского решила самоликвидироваться

Членам организации грозила тюрьма.

"Открытая РоSSия" Ходорковского решила самоликвидироваться
Фото: facebook.com/n.s.prokudin

РоSSийская общественная организация "Открытая РоSSия", связанная с Михаилом Ходорковским, решила прекратить свою деятельность и закрыть отделения в регионах.

Об этом сообщает "МБХ Медиа".

"Только что совет организации проголосовал за это решение. Мы закрываем отделения в регионах. Все члены «Открытки» исключены из организации, а их членство аннулировано - во избежание возможного преследования. Госдума готовится усилить статью 284.1 УК РФ, а нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников", - говорится в заявлении исполнительного директора "Открытой РоSSии" Андрея Пивоварова.

Ходорковский объяснил ликвидацию организации тем, что смысла "ложиться под танк", которому "недолго осталось", он не видит.

Он добавил, что продолжит свою деятельность вне формальных организационных структур.

Правозащитные и медийные проекты Ходорковского продолжат работу в существующих форматах, пока это будет возможным.

Движение "Открытая РоSSия" было создано в ноябре 2016 года, но уже в апреле 2017-го оно было признано в РоSSии "нежелательным".

В начале 2021-го в Государственной думе РФ зарегистрировали законопроект, усиливающий ответственность за участие в работе «нежелательных» организаций, в том числе за рубежом.

Напомним, что 26 мая Государственная дума также приняла закон против ФБК Алексея Навального, запрещающий баллотироваться на любых выборах членам организаций, признанных экстремистскими.

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