Разумков не видит "правильно сформулированных вопросов", которые можно было бы вынести на всеукраинский референдум

"Он стоит около двух миллиардов гривен, эти средства сегодня на дороге не валяются".

Разумков не видит "правильно сформулированных вопросов", которые можно было бы вынести на всеукраинский референдум
Фото: facebook/Слуга Народу

Сейчас в Украине нет правильно сформулированных вопросов, которые можно было бы вынести на всеукраинский референдум в ближайшее время.

Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью Радио НВ.

Также глава парламента отметил высокие затраты при подготовке референдума.

"Я бы хотел напомнить всем, что он (референдум, - ред.) стоит около двух миллиардов гривен, эти средства сегодня на дороге не валяются, в условиях пандемии коронавируса. Подходить к этим вопросам надо взвешенно, не выносить что попало, для того чтобы просто вынести. <...> Сформулированных правильно глобальных вопросов, которые можно было бы завтра вынести на референдум, сегодня я не вижу", - отметил Разумков.

В то же время спикер Рады подчеркнул, что не будет предлагать своих вариантов потенциальных вопросов для будущих референдумов.

Напомним, 26 января Верховная Рада поддержала законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 255 народных депутатов. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля и передал на подпись президенту.

Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме 8 апреля.

20 мая президент Украины заявил, что ситуация на Донбассе может стать одним из первых вопросов, который будет вынесен на всеукраинский референдум.

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