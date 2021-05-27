Разумков не видит "правильно сформулированных вопросов", которые можно было бы вынести на всеукраинский референдум

"Он стоит около двух миллиардов гривен, эти средства сегодня на дороге не валяются".

Сейчас в Украине нет правильно сформулированных вопросов, которые можно было бы вынести на всеукраинский референдум в ближайшее время.

Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью Радио НВ.

Также глава парламента отметил высокие затраты при подготовке референдума.

"Я бы хотел напомнить всем, что он (референдум, - ред.) стоит около двух миллиардов гривен, эти средства сегодня на дороге не валяются, в условиях пандемии коронавируса. Подходить к этим вопросам надо взвешенно, не выносить что попало, для того чтобы просто вынести. <...> Сформулированных правильно глобальных вопросов, которые можно было бы завтра вынести на референдум, сегодня я не вижу", - отметил Разумков.

В то же время спикер Рады подчеркнул, что не будет предлагать своих вариантов потенциальных вопросов для будущих референдумов.

Напомним, 26 января Верховная Рада поддержала законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 255 народных депутатов. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля и передал на подпись президенту.

Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме 8 апреля.

20 мая президент Украины заявил, что ситуация на Донбассе может стать одним из первых вопросов, который будет вынесен на всеукраинский референдум.