НАБУ: брат Каськива скупал землю за деньги, выведенные из Госинвестпроекта

Родственнику одиозного чиновника сообщили новое подозрение.

НАБУ: брат Каськива скупал землю за деньги, выведенные из Госинвестпроекта
Владислав Каськів
Фото: Макс Левин

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в отмывании денег брату бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Следствие установило, что в 2012-2014 годах Государственная инвестиционная компания, которая находилась в сфере управления Госинвестпроекта, предоставила 259,2 млн гривен займов двум фиктивным частным компаниям, которые привлекались якобы для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022".

Деньги были выведены на Кипр на счета компаний, бенефициарным владельцем которых оказался родной брат Каськива.

Впоследствии эти кипрские компании приобрели в Украине несколько фирм, которые на протяжении 2013-2015 годов скупили у граждан Украины более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях общей площадью около 1000 га.

Сейчас Владислав Каськив является депутатом Закарпатского областного совета от ОПЗЖ, а где его брат - неизвестно. Ему оставили сообщение о подозрении по ч.1 ст.255 (создание преступной группы) и ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 (отмывание денег) по месту регистрации.

Напомним, что Каськива до сих пор не судили за хищение средств Госинвестпроекта, потому что Генеральная прокуратура экстрадировала его из Панамы по другому уголовному производству (о хищении 7,45 млн гривен при оплате наружной рекламы), которое расследовала ГПУ. Условием выдачи Каськива было то, что его не будут привлекать к уголовной ответственности за совершение другого преступления, совершенного до момента экстрадиции.

Вместо Каськива будут судить девять человек, преимущественно экс-чиновников Госинвестпроекта и ГП "Государственная инвестиционная компания". Также под суд пошел двоюродный брат Каськива Александр Матковский. Родной брат Каськива Александр находится в розыске.

По версии следствия, все эти люди причастны к хищению почти 260 млн гривен, выделенных в 2012 году из государственного бюджета на нацпроекты "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022". Проекты не были реализованы, а деньги исчезли.

В дальнейшем эти деньги участники коррупционной схемы использовали на собственные нужды.

Обвинительный акт составлен по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (кража), ч. 2 ст. 205 (создание компаний для прикрытия незаконной деятельности), ч. 3 ст. 209 УК Украины (отмывание денег).

Каськив с 23 декабря 2010-го по 15 марта 2014 года был главой Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

В 2004 году Каськив руководил координационным центром гражданской кампании "ПОРА", которая принимала активное участие в Оранжевой революции. Позже "ПОРА" стала политической партией. Каськив получил памятный знак "Выдающемуся участнику Оранжевой революции" и около года был внештатным советником президента Виктора Ющенко.

На досрочных парламентских выборах 2007 года Каськив получил мандат нардепа по списку блока "Наша Украина - Народная самооборона". В 2009-2010 годах работал советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по вопросам иностранных инвестиций.

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