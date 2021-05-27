Украина выдвинула подозрение роSSийскому генералу за блокирование батальона морпехов в Феодосии в 2014 году

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора 27 мая сообщили о подозрении бывшему командующему Южного военного округа РФ генерал-полковнику Александру Галкину.

Об этом сообщается на сайте ОГП.

Его обвиняют в пособничестве в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК), подстрекательстве к совершению государственной измены (ч. 4 ст. 47, ч. 1 ст. 111 УК), а также пособничестве в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч .2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК).

По данным следствия, Галкин организовал окружение бронетранспортерами и блокирование воинской части А2272 1-го батальона морской пехоты Военно-морских сил Украины, бывшей в то время одним из самых боеспособных воинских подразделений, способных дать отпор вооруженной агрессии.

Кроме того, роSSийский генерал, угрожая применением физического насилия и оружия, подстрекал украинских морпехов и управление береговой и территориальной обороны к переходу на сторону врага.

Напомним, что в конце февраля 2014 года роSSийские войска заблокировали место постоянной дислокации батальона морпехов в Феодосии, а 24 марта захватили ее штурмом.