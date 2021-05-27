Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair

"Самолеты не будут выполнять рейсы в Беларусь, мы элементарно не можем туда попасть".

Первый президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что после инцидента с принудительной посадкой Ryanair украинская делегация физически не сможет приезжать в столицу Беларуси на переговоры Трехсторонней контактной группы.

Поэтому, сказал он в четверг в эфире телеканала "Украина 24", государство будет просить ОБСЕ о проведении будущих встреч в другом месте.

"Даже самолеты не будут выполнять рейсы в Беларусь , мы элементарно не можем туда попасть. Поэтому, учитывая сложившуюся ситуацию диктаторского поведения, которое вызывающе демонстрирует самопровозглашенный президент Лукашенко, мы не можем рассматривать вопрос о точке обсуждения тех проблем, которые называются Минской площадкой . Мы должны искать другую площадку. Какую? Будем советоваться и обращаться в первую очередь к ОБСЕ ", - сказал Кравчук.

Он также прокомментировал встречу политических советников лидеров стран "Нормандской четверки", которая состоялась 26 мая.

"Один и тот же вопрос обсуждался. Мы ставим задачу - прекратить огонь. Все стороны говорят, и РоSSия в том числе призывает прекратить огонь. Но их реальное поведение говорит о том, что они не хотят прекращать огонь и делают все, чтобы затормозить, остановить, заблокировать принятие конкретного решения", - сказал Кравчук.

Он заявил, что все предложения Украины отвергаются из-за позиции РоSSии о том, что стороной конфликта должны быть ОРДЛО. "Но ОРДЛО является механизмом в руках Кремля, мы все это видим", - подчеркнул Кравчук.

Напомним, что 5 сентября 2014 года в столице Беларуси были подписаны так называемые Минские соглашения. С тех пор в Минске проходят заседания Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ , РоSSия) по поводу их выполнения. С 2020 года переговоры проходят в режиме онлайн ввиду пандемии коронавирусной болезни.

Вопрос переноса переговоров по Донбассу из Минска время от времени поднимается уже несколько лет. В 2018 году, например, говорилось о переносе их в Казахстан. В 2020 году канцлер Австрии Курц предложил перенести переговоры ТКГ по Донбассу из Минска в Вену.

С осени 2020 года политические отношения между Украиной и Беларусью были поставлены на паузу ввиду решения не признавать победу Лукашенко на президентских выборах. В связи с этим представители Украины в ТКГ во главе с Леонидом Кравчуком и Алексеем Резниковым заявили, что возобновление переговоров в Минске не будет возможным.