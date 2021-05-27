Законопроект Зеленского об олигархах обязывает их продавать свои медиа людям с "безупречной репутацией", - ZN.UA

Согласно тексту, олигархом - это человек, который одновременно участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ и контролирует значительную по объему хозяйственную деятельность.

Издание ZN.ua обнародовало части законопроекта "Об олигархах", анонсированного президентом Владимиром Зеленским. Согласно ему, олигархом - это человек, который одновременно участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ и контролирует значительную по объему хозяйственную деятельность.

Под участием в политической жизни понимается занятие высокой должности в госаппарате, связь с высокопоставленным лицом, финансирование или непосредственное руководство партией или просто контроль над СМИ , "распространяющим информацию политического характера".

Под категорию контроля над значительным объемом бизнеса подпадают конечные бенефициары естественных монополий, монополисты (50% в течение года подряд) товарных рынков, владельцы или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов, что сейчас составляет 2,27 млрд гривен.

"Согласно проекту, решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления КМУ, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины, вступает в силу со дня официального опубликования соответствующего указа президента и обязательно для исполнения", - отметили журналисты.

Официально признанного олигарха будут вносить в Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни.

"Лицам, включенным в реестр, запрещается:

осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с Законом Украины «О политических партиях в Украине»;

быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) или контролером средства массовой информации, распространяющего информацию политического характера;

быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Лица, включенные в реестр, обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном Законом Украины «О предотвращении коррупции»".

Таким образом, все олигархи должны продать свои медиа или сделать их такими, которые не освещают политическую информацию. Информация политического характера, согласно закону, - это освещение, анализ или обсуждение деятельности органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, политических партий, народных депутатов и других членов коллегиальных органов государственной власти.

При этом продать медиа олигарх должен несвязанному с ним лицу с безупречной деловой репутацией. Нельзя считать свою репутацию безупречной при следующих условиях:

наличие у лица судимости, которая не погашена и не снята в установленном законом порядке;

применение Украиной, иностранными государствами (кроме государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины), межгосударственными объединениями или международными организациями санкций к лицу (применяется в течение срока действия санкций и в течение трех лет после их отмены или окончания срока, на который они были введены);

включение лица в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (применяется в течение срока пребывания лица в перечне и в течение 10 лет после его исключения из него);

лишение лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью согласно приговору или иному решению суда (применяется в течение срока действия такого наказания);

ненадлежащее исполнение лицом обязанностей по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, если общая сумма неуплаты равна или превышает 100 размеров минимальной месячной заработной платы, установленной законодательством Украины на период, в котором совершено нарушение, или эквивалент этой суммы в иностранной валюте (применяется в течение срока этого нарушения и в течение трех лет после его устранения);

приобретение (намерение приобрести) средства массовой информации по цене, которая существенно ниже рыночной, либо за счет средств, источник происхождения которых не является документально подтвержденным;

существенные и/или систематические нарушения лицом требований законодательства о средствах массовой информации, банковского, финансового, валютного, налогового законодательства, законодательства по вопросам финансового мониторинга, законодательства о ценных бумагах, акционерных обществах и фондовом рынке.

Напомним, что 15 апреля президент Владимир Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. На пресс-конференции на прошлой неделе он пообещал, что текст закона будет опубликован в ближайшее время.

Он также сказал, что у олигархов будет выбор: продолжать деятельность и попасть под санкции или нет. По словам президента, потенциальным олигархам дадут время избавиться от этого влияния.