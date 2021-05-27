Состоялась встреча политсоветников лидеров стран "Нормандской четверки"

Украина не согласилась на попытки РФ исключить себя из сторон конфликта.

Состоялась встреча политсоветников лидеров стран "Нормандской четверки"

В среду, 26 мая, состоялась встреча политических советников лидеров стран "Нормандской четверки". Представители РФ вновь подняли вопрос о том, "кто является сторонами конфликта" в войне на востоке Украины.

Об этом сообщила украинская делегация ТКГ.

"Несмотря на последовательные попытки Украины вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и соответствующую поддержку посредников, Франции и ФРГ, сегодня представители РФ завели дискуссию по вопросу, ответ на который с 2014 года известен всему цивилизованному миру: кто является сторонами конфликта? Подтверждением чего являются неоднократные заявления лидеров и высоких представителей ЕС и, в частности, недавние заявления Президента США Джозефа Байдена, в которых сторонами конфликта указываются Украина и РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина не согласилась на попытки РФ исключить себя из сторон конфликта, а во время встречи "состоялся жесткий обмен мнениями".

Украинская сторона продолжает настаивать на необходимости скорейшего возвращения к полному и всеобъемлющему прекращению огня и продолжению диалога. Следующее заседание запланировано на 9 июня.

Напомним, в конце апреля по итогам пятичасового заседания ТКГ не смогла договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе.

22 июля прошлого года ТКГ договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Уже по состоянию на 3 сентября миссия ОБСЕ обнаружила более 900 нарушений "всеобъемлющего перемирия". Нарушения продолжались и в дальнейшем.

В начале марта этого года оккупационная власть "ДНР" заявила о выходе из перемирия и разрешила наемникам РФ открывать "предупредительный огонь".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Литва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя NextaЛитва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривенВ управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен
Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - ДаниловУкраина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов
Украина внесла в "черный список" трех роSSийских актеровУкраина внесла в "черный список" трех роSSийских актеров
Блок рекламы


Похожие новости
Бывший роSSийский политтехнолог Медведчука и Януковича открывает Артпространство в ОдессеБывший роSSийский политтехнолог Медведчука и Януковича открывает Артпространство в Одессе
Власти Беларуси взяли в заложники родственника журналистки "Белсата", чтобы заставить ее вернуться в странуВласти Беларуси взяли в заложники родственника журналистки "Белсата", чтобы заставить ее вернуться в страну
В Беларуси вынесли тюремные приговоры семерым политзаключенным, среди которых один из лидеров оппозицииВ Беларуси вынесли тюремные приговоры семерым политзаключенным, среди которых один из лидеров оппозиции
В Евросоюзе согласовали запрет для белорусских авиакомпаний летать над странами ЕСВ Евросоюзе согласовали запрет для белорусских авиакомпаний летать над странами ЕС
Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - ДаниловУкраина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов
Беларусь высылает из страны почти все латвийское посольство, Латвия ответила симметричноБеларусь высылает из страны почти все латвийское посольство, Латвия ответила симметрично
Литва потребует закрыть воздушное пространство Беларуси для международных рейсовЛитва потребует закрыть воздушное пространство Беларуси для международных рейсов
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 557 "воров в законе" и 111 уголовных авторитетов - иностранцевЗеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 557 "воров в законе" и 111 уголовных авторитетов - иностранцев
Кличко рассказал, что за последние полгода не встречался с ЗеленскимКличко рассказал, что за последние полгода не встречался с Зеленским
На ГП "Антонов" состоялась пресс-конфренция Зеленского. Видео (обновлено)На ГП "Антонов" состоялась пресс-конфренция Зеленского. Видео (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости