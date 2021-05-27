Состоялась встреча политсоветников лидеров стран "Нормандской четверки"

Украина не согласилась на попытки РФ исключить себя из сторон конфликта.

В среду, 26 мая, состоялась встреча политических советников лидеров стран "Нормандской четверки". Представители РФ вновь подняли вопрос о том, "кто является сторонами конфликта" в войне на востоке Украины.

Об этом сообщила украинская делегация ТКГ.

"Несмотря на последовательные попытки Украины вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и соответствующую поддержку посредников, Франции и ФРГ, сегодня представители РФ завели дискуссию по вопросу, ответ на который с 2014 года известен всему цивилизованному миру: кто является сторонами конфликта? Подтверждением чего являются неоднократные заявления лидеров и высоких представителей ЕС и, в частности, недавние заявления Президента США Джозефа Байдена, в которых сторонами конфликта указываются Украина и РФ ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина не согласилась на попытки РФ исключить себя из сторон конфликта, а во время встречи "состоялся жесткий обмен мнениями".

Украинская сторона продолжает настаивать на необходимости скорейшего возвращения к полному и всеобъемлющему прекращению огня и продолжению диалога. Следующее заседание запланировано на 9 июня.

Напомним, в конце апреля по итогам пятичасового заседания ТКГ не смогла договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе.

22 июля прошлого года ТКГ договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Уже по состоянию на 3 сентября миссия ОБСЕ обнаружила более 900 нарушений "всеобъемлющего перемирия". Нарушения продолжались и в дальнейшем.