В белорусском Гомеле приземлился самолет роSSийского правительства

Утром 27 мая в городе Гомель на юго-востоке Беларуси приземлился самолет специального летного отряда "РоSSия", который использует Федеральная служба безопасности РФ .

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на данные Flight Radar 24 и роSSийские СМИ .

Самолет с бортовым номером RA-64523 вылетел из московского аэропорта "Внуково" и направился в сторону Украины, но недалеко от Калуги взял правее и по прямой полетел на Гомель.

Аббревиатура ВПУ в названии самолета означает "высотный пункт управления".

Фото: liga.net

Сейчас подробностей о том, кого привез борт и кого заберет, - нет. Также неизвестно, по какой причине правительственный самолет прибыл в Гомель, а не Минск. Нет и информации, может ли находиться в Гомеле Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси.

Источники в городе сообщают, что сейчас на улицах города много силовиков. Также роSSийское информагентство ТАСС ранее сообщило, что сегодня в Беларусь должен прибыть с двухдневным визитом роSSийский премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что 28 мая состоится встреча президента РФ Владимира Путина с Лукашенко. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Беларусь "не ставила вопрос об увеличении экономической поддержки со стороны РФ в связи с последними событиями".

"Последние события" - это реакция мирового сообщества на действия режима Лукашенко против оппозиционных активистов и СМИ , в частности противоправная посадка самолета с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. После этого страны ЕС , а также Великобритания и Украина закрыли авиасообщение с Беларусью. Евросоюз также пообещал пересмотр санкций против режима Лукашенко в сторону расширения.