В белорусском Гомеле приземлился самолет роSSийского правительства

РоссСМИ сообщали о визите премьера Мишустина в Беларусь.

В белорусском Гомеле приземлился самолет роSSийского правительства
Фото: autoparus.by

Утром 27 мая в городе Гомель на юго-востоке Беларуси приземлился самолет специального летного отряда "РоSSия", который использует Федеральная служба безопасности РФ.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на данные Flight Radar 24 и роSSийские СМИ.

Самолет с бортовым номером RA-64523 вылетел из московского аэропорта "Внуково" и направился в сторону Украины, но недалеко от Калуги взял правее и по прямой полетел на Гомель.

Аббревиатура ВПУ в названии самолета означает "высотный пункт управления".

Фото: liga.net

Сейчас подробностей о том, кого привез борт и кого заберет, - нет. Также неизвестно, по какой причине правительственный самолет прибыл в Гомель, а не Минск. Нет и информации, может ли находиться в Гомеле Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси.

Источники в городе сообщают, что сейчас на улицах города много силовиков. Также роSSийское информагентство ТАСС ранее сообщило, что сегодня в Беларусь должен прибыть с двухдневным визитом роSSийский премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что 28 мая состоится встреча президента РФ Владимира Путина с Лукашенко. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Беларусь "не ставила вопрос об увеличении экономической поддержки со стороны РФ в связи с последними событиями".

"Последние события" - это реакция мирового сообщества на действия режима Лукашенко против оппозиционных активистов и СМИ, в частности противоправная посадка самолета с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. После этого страны ЕС, а также Великобритания и Украина закрыли авиасообщение с Беларусью. Евросоюз также пообещал пересмотр санкций против режима Лукашенко в сторону расширения.

Ранее Лукашенко летал в Москву к Путину 22 апреля. До того президент РФ говорил с ним по телефону в тот день, когда у Владимира Зеленского была первая телефонная беседа с Джо Байденом.

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