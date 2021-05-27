Бывший роSSийский политтехнолог Медведчука и Януковича открывает Артпространство в Одессе

Он будет расположен в бывшем заводе шампанских вин на Французском бульваре.

Бывший роSSийский политтехнолог Медведчука и Януковича открывает Артпространство в Одессе
Марат Гельман
Фото: the-village.ru

Бывший роSSийский политтехнолог Марат Гельман, работавший в Украине в начале 2000 годов и участвовавший в президентской кампании Виктора Януковича, открывает Артпространство в Одессе.

Об этом сообщает "Детектор Медиа".

Артпространство будет расположено в бывшем заводе шампанских вин на Французском бульваре. Это совместный проект Гельмана и общественной организации "Институт развития Одессы". Представить проект подробно обещают уже к лету, а заработает он в августе 2021 года.

В феврале 2021-го на встрече в Одессе Гельман объявил, что предложит городу "новую стратегию продвижения через искусство". Издание Muse писало, что в рамках проекта "Одесский дом художника" планируют в одном здании разместить 50 артмастерских и проводить там сотни артсобытий в год.

"Проект уже активно развивают, а его идеологом и промоутером стал Марат Гельман, галерист, коллекционер и артменеджер, очень известный в мире современного искусства прежде всего благодаря успешным артпроектам в Перми и Черногории", - говорилось в публикации. О политтехнологическом прошлом Гельмана одесские СМИ не вспоминали.

Гельман занимался политтехнологиями с 1995 года. Он основал в РоSSии фонд "Эффективная политика". В 2001 году начал работать в теневой политтехнологической команде Виктора Медведчука, готовившей к выборам его Социал-демократическую партию Украины (объединенную). Приписывал себе авторство цензурной технологии темников, державшей под контролем Администрации президента Кучмы ведущие украинские СМИ. Гельман называл темники эффективным инструментом редакционной политики.

В 2002 году Гельман стал заместителем генерального директора "Общественного роSSийского телевидения". Оставив эту должность в начале 2004 года, присоединился к политтехнологической команде, готовившей к выборам премьер-министра Виктора Януковича. РоSSийская команда политтехнологов разработала ряд манипулятивных избирательных технологий, в частности "разделение Украины на сорта" и тактику обвинения кандидата Виктора Ющенко в работе на Америку.

"Институт развития Одессы" в общем проекте с Гельманом представляет депутат Одесского городского совета от партии "Слуга народа" Вадим Мороховский, глава правления банка "Восток".

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