В Полтаве задержали киевлянина за "продажу" должности в ГИГ за $200 тысяч

Подозреваемого задержали при получении аванса.

Фото: dbr.gov.ua

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 26 мая задержали в Полтаве жителя Киева, который обещал местному предпринимателю устроить его на должность начальника Северо-Восточного межрегионального Главного управления Государственной инспекции градостроительства.

На сайтах СБУ и ГБР сообщается, что свои услуги подозреваемый оценил в 200 тысяч долларов, но успел получить только аванс в 20 тысяч.

Правоохранительные органы прямо называют задержанного мошенником, он не имел никаких возможностей повлиять на назначение. Поэтому задержанному собираются сообщить о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Напомним, что 26 мая также стало известно о задержании двух подозреваемых, которые "продавали" за 3,5 млн долларов должность главы Кировоградской ОГА. Один из задержанных назывался советником президента Украины, хотя не имел отношения к органам государственной власти.

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