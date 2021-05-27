Азербайджан заявил о задержании шестерых армянских военных, которые пересекли границу

Армянская сторона подчеркивает, что военные проводили инженерные работы в пограничной зоне.

Азербайджан заявил о задержании шестерых армянских военных, которые пересекли границу
Архівне фото
Фото: aa.com.tr

Шесть армянских военнослужащих были взяты в плен азербайджанскими вооруженными силами во время проведения инженерных работ в пограничной зоне Гегаркуникской области.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Минобороны Армении.

"Утром 27 мая шестеро военнослужащих ВС Армении были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана при проведении инженерных работ в пограничной зоне Гегаркуникской области. Принимаются необходимые меры по возвращению пленных военнослужащих", - говорится в сообщении.

Ранее о взятии в плен шестерых армянских солдат сообщило Минобороны Азербайджана. Оно заявило, что военнослужащие пытались перейти границу двух стран и заминировать пути снабжения.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил азербайджанские войска в продвижении на армянскую территорию.

В 1988 году населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1991 году регион провозгласил независимость, которую признало международное сообщество.

Из-за Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией началась война, в ходе которой Азербайджан потерял значительную часть своей территории.

В 2020 году в ходе второй войны Азербайджан вернул себе значительную часть территорий, оккупированных Арменией в 90-х.

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