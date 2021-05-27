Минздрав объявил конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья

Прием документов продлится до 2 июня 2021 года.

Минздрав объявил конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья
Фото: facebook/Віктор Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил о назначении конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Ляшко отметил, что соответствующее распоряжение "Об объявлении повторного конкурса на занятие должности Главы Национальной службы здоровья" было принято на заседании Кабинета министров 26 мая.

Прием документов продлится до 2 июня 2021 года.

"Это важно и касается каждого, ведь НСЗУ - Национальная служба здоровья Украины - это ключевой элемент в нашей системе здравоохранения. Поэтому, убежден, что его возглавить может только профессионал, который будет работать на результат и болеет за медицину так же, как и наши медицинские работники, которые во время пандемии показали, насколько они сплочены и преданы своему делу!" - отметил Ляшко.

Напомним, в первом интервью в новой должности для LB.ua министр здравоохранения анонсировал обращение к правительству относительно назначения конкурса на главу НСЗУ. Предыдущий конкурс объявляли марте, но никого не назначили.

Отбор на должность главы Нацслужбы здоровья объявили еще прошлой весной, но потом государство запретило все конкурсы на госслужбу из-за пандемии. После отмены этой нормы в марте был объявлен новый конкурс. В первом этапе приняли участие 13 кандидатов.

После увольнения в 2019 году Олега Петренко службу возглавляли временные руководители. После отставки Петренко провели конкурс, но Степанов отклонил кандидатуры всех его участников, поэтому руководителя НСЗУ решили назначить по внеконкурсной процедуре. Этот человек должен был управлять службой здоровья временно, эти обязанности возложили на Оксану Мовчан. В августе прошлого года Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности главы Национальной службы здоровья Андрея Виленского вместо Оксаны Мовчан.

В апреле 2021 года в финальный этап конкурса на должность главы НСЗУ прошли и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский, начальник Управления коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко и Вадим Аристов - основатель "Украинской медицинской ассоциации", представитель ОО Revival Institute for Future. Вадима Аристова СМИ называли вероятным "провластным кандидатом" на пост главы службы. После скандала в возглавляемом Борисом Тодуровым Институте сердца, когда титушка Крысин скрывался в детской больнице, Аристов проводил в Институте "тренинги", как противодействовать журналистам и общественности. Свои "мастер-классы" Аристов давал по приглашению Тодурова.

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