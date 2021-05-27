Беларусь развернула рейс Ryanair раньше, чем пришло письмо с угрозами "от ХАМАС"

Беларусь развернула рейс Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем раньше, чем пришло письмо с угрозами "от ХАМАС".

Об этом говорится в расследовании изданий "Досье", The Daily Beast и Der Spiegel.

Борт Ryanair зашел в воздушное пространство Беларуси в 12:30 23 мая, а в 12:33 получил сигнал от диспетчера о возможной угрозе взрыва. Пилотам сказали, что несколько аэропортов получили письмо с сообщением о бомбе.

Журналисты выяснили, что в то время электронное письмо с адреса ahmed_yurlanov1988@protonmail.com получила только администрация "Литовских аэропортов".

Фото: dossier.center

"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Дельфийского экономического форума возвращаются домой 23 мая рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом. Аллаху Акбар", - говорилось в письме.

В 12:47 самолет изменил курс и полетел в сторону столицы Беларуси, и только через десять минут, в 12:57, аналогичное письмо пришло в адрес аэропорта Минск.

Напомним, что ХАМАС опроверг причастность к отправке этого письма и заявил, что не применяет подобных методов. К тому же в Газе в то время уже был объявлен режим прекращения огня.

23 мая власти Беларуси вынудили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на заминирование, после чего Протасевич был задержан. Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.