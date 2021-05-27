Из Сектора Газа вернулись 109 украинцев и граждан других государств

"Гуманитарная операция происходила в условиях вооруженного противостояния в регионе".

Из Сектора Газа вернулись 109 украинцев и граждан других государств
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский приветствует успешное возвращение на родину 109 украинских граждан, изъявивших желание выехать из Сектора Газа. Сегодня утром самолет с ними приземлился в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Вместе с украинцами были эвакуированы 13 граждан Молдовы и четверо граждан Болгарии.

"Гуманитарная операция происходила в условиях вооруженного противостояния в регионе. Украина, которая восьмой год вынуждена защищать свой суверенитет и территориальную целостность от вооруженной агрессии и восстанавливать разрушенные войной территории, как никто понимает ценность каждой человеческой жизни. Безопасность людей всегда является приоритетом для Украины. Поэтому паспорт с сине-желтым флагом - это залог того, что государство не бросит своего гражданина один на один с бедой", - отметили у Зеленского.

Отмечается, что для организации эвакуации отечественный МИД и дипломаты провели ряд переговоров.

Как подчеркнул президент, украинцы всегда могут рассчитывать на помощь своей страны, в какой бы ситуации они ни оказались.

Напомним, вчера, 26 мая, Украина успешно эвакуировала из Сектора Газа 109 своих граждан, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии.

19 мая Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза граждан из Сектора Газа через Египет и об организации соответствующего авиарейса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Литва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя NextaЛитва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривенВ управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен
Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - ДаниловУкраина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов
Украина внесла в "черный список" трех роSSийских актеровУкраина внесла в "черный список" трех роSSийских актеров
Блок рекламы


Похожие новости
В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer, приобретенная за государственный счетВ Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer, приобретенная за государственный счет
Советница главы "Нафтогаза" Зеркаль ушла из компанииСоветница главы "Нафтогаза" Зеркаль ушла из компании
Зеленский создал Славянскую городскую военно-гражданскую администрациюЗеленский создал Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию
Украина эвакуировала из сектора Газа 109 граждан через Египет, - МИДУкраина эвакуировала из сектора Газа 109 граждан через Египет, - МИД
Бывший глава правления ПриватБанка Дубилет оказался гражданином ИзраиляБывший глава правления ПриватБанка Дубилет оказался гражданином Израиля
"Голос" призвал международное сообщество остановить "государственный терроризм" в Беларуси"Голос" призвал международное сообщество остановить "государственный терроризм" в Беларуси
Польша требует немедленных санкций против Лукашенко за захват гражданского самолета
Кабмин объявил конкурс на должности четырех членов наблюдательного совета "Нафтогаза"Кабмин объявил конкурс на должности четырех членов наблюдательного совета "Нафтогаза"
42% украинцев считают "Большую стройку" наиболее удачной инициативой президента42% украинцев считают "Большую стройку" наиболее удачной инициативой президента
ВАКС оправдал экс-нардепа Левуса в деле о компенсации от государства за жилье в КиевеВАКС оправдал экс-нардепа Левуса в деле о компенсации от государства за жилье в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости