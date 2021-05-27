Из Сектора Газа вернулись 109 украинцев и граждан других государств

Президент Владимир Зеленский приветствует успешное возвращение на родину 109 украинских граждан, изъявивших желание выехать из Сектора Газа. Сегодня утром самолет с ними приземлился в Киеве .

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Вместе с украинцами были эвакуированы 13 граждан Молдовы и четверо граждан Болгарии.

"Гуманитарная операция происходила в условиях вооруженного противостояния в регионе. Украина, которая восьмой год вынуждена защищать свой суверенитет и территориальную целостность от вооруженной агрессии и восстанавливать разрушенные войной территории, как никто понимает ценность каждой человеческой жизни. Безопасность людей всегда является приоритетом для Украины. Поэтому паспорт с сине-желтым флагом - это залог того, что государство не бросит своего гражданина один на один с бедой", - отметили у Зеленского.

Отмечается, что для организации эвакуации отечественный МИД и дипломаты провели ряд переговоров.

Как подчеркнул президент, украинцы всегда могут рассчитывать на помощь своей страны, в какой бы ситуации они ни оказались.

Напомним, вчера, 26 мая, Украина успешно эвакуировала из Сектора Газа 109 своих граждан, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии.

19 мая Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза граждан из Сектора Газа через Египет и об организации соответствующего авиарейса.