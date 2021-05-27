Фамилии причастных к земельным махинациям будут обнародованы, - Лещенко

За 20 лет более 5 млн гектаров земли было выведено из государственной в частную собственность.

Фамилии тех, кто был причастен к земельным махинациям, будут обнародованы после международного антикоррупционного аудита .

Об этом заявил министр аграрной политики Роман Лещенко в интервью LB.ua.

"По результатам независимого международного антикоррупционного аудита будут обнародованы списки владельцев земель и связанных сетей лиц, причастных к махинациям, схемы, по которым осуществлялся вывод земель из государственной в частную собственность", - сказал Лещенко.

Он отметил, что в режиме бесплатной приватизации за 20 лет было выведено из государственной в частную собственность более 5 млн гектаров земли.

"Фактически, украли территорию Словакии на территории Украины. При этом воровали все и лучшие земли ... Скажу откровенно, в этих 5 млн гектаров огромное количество выведено земель с недрами нашего государства. И их надо будет возвращать. Есть несколько вариантов, как мы это будем делать, в том числе через санкционный механизм, который будем применять. Потому что в этих делах замешано огромное количество чиновников", - отметил Лещенко.

Напомним, в марте 2020 года Верховная Рада приняла закон о рынке земли. Он предусматривает отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что за три-пять лет после открытия рынка земли ее стоимость вырастет минимум на 100%.