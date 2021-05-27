Оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки, 26 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Крымское враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты. Около Песков роSSийские наемники применили минометы 82-го калибра.

Неподалеку от Причепиловки роSSийские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде Павлополя враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Около Водяного оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи поселка Пивденне оккупанты вели огонь по позициям наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.

По состоянию на 7:00 утра 27 мая зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Вблизи Песков враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от населенного пункта Причепиловка роSSийские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских защитников за прошедшие и текущие сутки нет.

Напомним, в течение дня среды оккупанты пять раз открывали огонь на Донбассе, в результате был ранен военный.