СБУ ночью проведет антитеррористические учения в киевском метро
Гостей и жителей столицы призывают сохранять спокойствие.
В ночь с 27 на 28 мая координационная группа Антитеррористического центра Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области проведет плановые антитеррористические учения в столичном метрополитене.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Тренировки пройдут в ночное время в Шевченковском районе на нескольких объектах КП «Киевский метрополитен» с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти. Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", - говорится в сообщении.
СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.
Отмечается, что все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.
"Просим граждан соблюдать правила личной безопасности и в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действиях, обращаться по телефону «горячей линии» СБУ", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее СБУ провела антитеррористические учения по освобождению "заложников" в Одесской области.