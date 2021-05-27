СБУ ночью проведет антитеррористические учения в киевском метро

В ночь с 27 на 28 мая координационная группа Антитеррористического центра Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области проведет плановые антитеррористические учения в столичном метрополитене.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Тренировки пройдут в ночное время в Шевченковском районе на нескольких объектах КП «Киевский метрополитен» с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти. Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", - говорится в сообщении.

СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.

Отмечается, что все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.

"Просим граждан соблюдать правила личной безопасности и в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действиях, обращаться по телефону «горячей линии» СБУ ", - говорится в сообщении.