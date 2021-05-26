Адвокаты Порошенко считают, что последние программы Bihus.Info не были независимыми журналистскими расследованиями

Адвокаты экс-президента Петра Порошенко обратились в редакцию программы «Наши гроши» (проект Bihus.Info) по поводу двух последних выпусков программы, которые, по словам Ильи Новикова, «многими были восприняты как прямые обвинения Петра Порошенко в криминальной деятельности». Об этом они сообщили на брифинге в агентстве «Интерфакс-Украина».

«Мы не можем воспринимать эти информационные выпуски как в полной мере независимые журналистские расследования, они выглядят гораздо более похожими на часть информационной кампании Офиса президента против оппозиции, направленной на дискредитацию лично Петра Порошенко», - убежден Новиков.

«Сегодня мы направили письменное обращение, письменный запрос в редакцию с просьбой прояснить, являются ли эти высказывания относительно Петра Порошенко, которые они распространили с очень большим успехом - их посмотрело очень большое количество людей - утверждениями или все-таки оценочными суждениями?» - отметил Новиков.

Илья Новиков сообщил, что журналистам передали документы, «которые, в частности, совсем по-другому освещают историю с Севастопольским заводом, который по утверждению Бигуса, был предметом сделки и был некоторым образом обменен на нефтепровод. Мы в любом случае направим эти материалы в редакцию, эти материалы общедоступны, они открыты. Они могли их получить в любой момент. Возможно, они их уже имеют. Но на всякий случай мы привлечем внимание редакции «Наши деньги» к этим материалам», - говорит адвокат.

«В частности, к тому, какова на самом деле была судьба завода. Первый документ - это постановление так называемого «правительства Севастополя», где с великолепной откровенностью говорится следующее: что «в целях восстановления социальной справедливости, обеспечения безопасности» и так далее и тому подобное, «постановляет установить, что государственной собственностью города федерального значения Севастополя является движимое и недвижимое имущество, права и активы предприятий». Далее список предприятий, первым из которых идет ПАО «Севморзавод». То есть это первый документ, исходящий от роSSийских властей в лице искусственной марионеточной власти «правительства Севастополя», которым завод был конфискован», - отметил Новиков.

«Второй документ, который так же общедоступен и который редакция «Наши гроши» могла бы получить самостоятельно, но получит от нас, это распоряжение правительства РоSSийской Федерации, теперь уже в собственном качестве без каких-либо оболочек, от 31 января 2018 года - «принять в федеральную собственность имеющееся в собственности города Севастополя Государственное инвентарное предприятие Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе». И третий документ - это решение Шевченковского суда города Киева от 16 мая 2016 года, которым подтверждается, что с точки зрения права Украины и законов Украины никаких изменений в статусе соответствующего завода не произошло. То есть все те акты по конфискации этого имущества, которые проводила РоSSийская Федерация, являются ничтожными», - отметил адвокат.

«Я бы хотел добавить на всякий случай, мы заметили все те «соломки», которыми пытались обложиться авторы сюжетов, все эти их предупреждения. Что там где-то «злые языки говорят», или это какие-то «обоснованные предположения». Но мы надеемся, что у этих журналистов хватит мужества четко уточнить - они что-то говорят или озвучивают свои или чьи-то фантазии. Мы очень просим, чтобы они это сделали», - резюмирует адвокат Игорь Головань.