Кабмин согласовал ключевые пункты накопительной пенсионной системы

"Команды достигли согласия по всем ключевым пунктам реформы".

Кабмин согласовал ключевые пункты накопительной пенсионной системы
Фото: kmu.gov.ua

Представители правительства достигли согласия по всем ключевым пунктам о введении в Украине накопительной пенсионной системы.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, сегодня состоялось совещание, участники которого обсудили дальнейшие шаги по внедрению накопительной пенсионной системы. В ней приняли участие представители руководства Минсоцполитики, Минфина, комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, Офиса Президента.

"Убедился, что команды достигли согласия по всем ключевым пунктам реформы, цель которой обеспечить будущее наших граждан", - написал Шмыгаль.

Напомним, что Кабинет министров подготовил законопроект о старте накопительной пенсионной системы с 2021 года. Запуск системы возможен с 1 января 2023 года. Согласно проектом, накопительная система будет обязательной для людей до 50 лет, а для других она будет добровольной.

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