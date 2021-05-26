Кабмин согласовал ключевые пункты накопительной пенсионной системы
"Команды достигли согласия по всем ключевым пунктам реформы".
Представители правительства достигли согласия по всем ключевым пунктам о введении в Украине накопительной пенсионной системы.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам главы правительства, сегодня состоялось совещание, участники которого обсудили дальнейшие шаги по внедрению накопительной пенсионной системы. В ней приняли участие представители руководства Минсоцполитики, Минфина, комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, Офиса Президента.
"Убедился, что команды достигли согласия по всем ключевым пунктам реформы, цель которой обеспечить будущее наших граждан", - написал Шмыгаль.
Напомним, что Кабинет министров подготовил законопроект о старте накопительной пенсионной системы с 2021 года. Запуск системы возможен с 1 января 2023 года. Согласно проектом, накопительная система будет обязательной для людей до 50 лет, а для других она будет добровольной.