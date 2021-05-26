В Украину прибыла очередная партия китайской вакцины от COVID-19

Это четвертая и предпоследняя партия вакцины от Sinovac Biotech в рамках подписанного в прошлом году контракта.

В Украину прибыло 500 тыс. доз вакцины против коронавируса CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech.

Об этом сообщает “Укринформ”.

Рейс TK 459 "Стамбул-Киев", которым группа компаний "Лекхим" доставляет вакцину, должен был прибыть в аэропорт "Борисполь" по расписанию в 20:10, однако приземлился раньше этого времени.

Это уже четвертая и предпоследняя партия вакцины от Sinovac.

Напомним, что 30 декабря 2020 года Украина законтрактовала 1,9 миллиона доз китайской вакцины за 964,3 млн гривень. 25 марта в Украину привезли первую партию из 215 тыс. доз вакцины. Делать прививки китайской вакциной в Украине начали с 13 апреля.

Ранее эффективность вакцины от коронавируса компании Sinovac вызвала сомнение из-за разных данных во время клинических испытаний. Впрочем, в реальных условиях препарат показывает себя очень хорошо.

Кроме вакцины от коронавируса компании Sinovac в Украине используют вакцины производителей Pfizer и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Ранее сегодня в Украину прибыла первая партия вакцины от ковида производителя Pfizer, приобретенная за государственные средства.