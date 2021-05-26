В Украину прибыла очередная партия китайской вакцины от COVID-19

Это четвертая и предпоследняя партия вакцины от Sinovac Biotech в рамках подписанного в прошлом году контракта.

В Украину прибыла очередная партия китайской вакцины от COVID-19
Фото: qha.com.ua

В Украину прибыло 500 тыс. доз вакцины против коронавируса CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech.

Об этом сообщает “Укринформ”.

Рейс TK 459 "Стамбул-Киев", которым группа компаний "Лекхим" доставляет вакцину, должен был прибыть в аэропорт "Борисполь" по расписанию в 20:10, однако приземлился раньше этого времени.

Это уже четвертая и предпоследняя партия вакцины от Sinovac.

Напомним, что 30 декабря 2020 года Украина законтрактовала 1,9 миллиона доз китайской вакцины за 964,3 млн гривень. 25 марта в Украину привезли первую партию из 215 тыс. доз вакцины. Делать прививки китайской вакциной в Украине начали с 13 апреля.

Ранее эффективность вакцины от коронавируса компании Sinovac вызвала сомнение из-за разных данных во время клинических испытаний. Впрочем, в реальных условиях препарат показывает себя очень хорошо.

Кроме вакцины от коронавируса компании Sinovac в Украине используют вакцины производителей Pfizer и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Ранее сегодня в Украину прибыла первая партия вакцины от ковида производителя Pfizer, приобретенная за государственные средства.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривенВ управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен
Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - ДаниловУкраина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов
Литва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя NextaЛитва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta
Украина внесла в "черный список" трех роSSийских актеровУкраина внесла в "черный список" трех роSSийских актеров
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба: "Не понимаем, как можно не пригласить Украину на саммит НАТО"Кулеба: "Не понимаем, как можно не пригласить Украину на саммит НАТО"
В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer, приобретенная за государственный счетВ Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer, приобретенная за государственный счет
В Украине девятую неделю подряд улучшается ситуация с COVID-19, - Офис президентаВ Украине девятую неделю подряд улучшается ситуация с COVID-19, - Офис президента
Макрон поднял бокал под украинский тост "Будьмо" и выпил "За Украину"Макрон поднял бокал под украинский тост "Будьмо" и выпил "За Украину"
США и ЕС призвали Украину обеспечить существенную роль независимых экспертов в Высшем совете юстиции, ВККС и НАБУСША и ЕС призвали Украину обеспечить существенную роль независимых экспертов в Высшем совете юстиции, ВККС и НАБУ
Еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac прошли лабконтрольЕще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac прошли лабконтроль
Ко Дню Независимости в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа ОрликаКо Дню Независимости в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика
ЕС разрешил въезд полностью вакцинированным от covid-19 туристам — СМИЕС разрешил въезд полностью вакцинированным от covid-19 туристам — СМИ
Ситуация с Чаусом не должна быть использована, чтобы рассорить Украину и Молдову, - КулебаСитуация с Чаусом не должна быть использована, чтобы рассорить Украину и Молдову, - Кулеба
В Украину привезли первые 123 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech для учителейВ Украину привезли первые 123 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech для учителей
Последние новости
Подгружаем последние новости