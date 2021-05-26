В Конгрессе США заверили в непоколебимости двухпартийной поддержки Украины

Стороны подтвердили стратегическое партнерство Украины и США и обсудили последние события вокруг "Северного потока-2".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с конгрессменом США Брайаном Фитцпатриком.

Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter .

По словам министра, в ходе беседы стороны подтвердили стратегическое партнерство Украины и США и обсудили последние события вокруг роSSийско-немецкого газопровода “Северный поток-2”.

"Важно услышать заверения, что многолетняя двухпартийная поддержка Украины в обеих палатах Конгресса США остается непоколебимой", - написал Кулеба.

У розмові з конгресменом США Браяном Фітцпатріком підтвердили стратегічне партнерство України та США , обговорили останні події довкола Північного потоку-2. Важливо почути запевнення, що багаторічна двопартійна підтримка України в обох палатах Конгресу США залишається непохитною. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 26, 2021

Напомним, что администрация Байдена ввела и потом сразу приостановила действие санкций против компании-оператора проекта Nord Stream 2, ее генерального директора Маттиаса Варнига, а также четырех корпоративных сотрудников компании. В отчете Госдепа отмечается, что причиной отказа было то, что санкции "негативно повлияют на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами".

Вместе с тем США ввели санкции против компаний и суден РФ за строительство трубопровода. В администрации Байдена напомнили, что выступают против "Северного потока-2".