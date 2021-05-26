В Конгрессе США заверили в непоколебимости двухпартийной поддержки Украины

Стороны подтвердили стратегическое партнерство Украины и США и обсудили последние события вокруг "Северного потока-2".

В Конгрессе США заверили в непоколебимости двухпартийной поддержки Украины
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с конгрессменом США Брайаном Фитцпатриком.

Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter.

По словам министра, в ходе беседы стороны подтвердили стратегическое партнерство Украины и США и обсудили последние события вокруг роSSийско-немецкого газопровода “Северный поток-2”.

"Важно услышать заверения, что многолетняя двухпартийная поддержка Украины в обеих палатах Конгресса США остается непоколебимой", - написал Кулеба.

У розмові з конгресменом США Браяном Фітцпатріком підтвердили стратегічне партнерство України та США, обговорили останні події довкола Північного потоку-2. Важливо почути запевнення, що багаторічна двопартійна підтримка України в обох палатах Конгресу США залишається непохитною.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 26, 2021

Напомним, что администрация Байдена ввела и потом сразу приостановила действие санкций против компании-оператора проекта Nord Stream 2, ее генерального директора Маттиаса Варнига, а также четырех корпоративных сотрудников компании. В отчете Госдепа отмечается, что причиной отказа было то, что санкции "негативно повлияют на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами".

Вместе с тем США ввели санкции против компаний и суден РФ за строительство трубопровода. В администрации Байдена напомнили, что выступают против "Северного потока-2".

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года каденции отметил, что побаивается, что Байден и президент РФ Владимир Путин договорятся о снятии санкций с "Северного потока".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривенВ управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен
Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - ДаниловУкраина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов
Литва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя NextaЛитва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta
Украина внесла в "черный список" трех роSSийских актеровУкраина внесла в "черный список" трех роSSийских актеров
Блок рекламы


Похожие новости
Нардеп Яценко, вернувшийся в "Батькивщину", не встал при исполнении гимна Украины в Уманском горсоветеНардеп Яценко, вернувшийся в "Батькивщину", не встал при исполнении гимна Украины в Уманском горсовете
Минкультуры представило айдентику и слоган к празднованию 30-й годовщины Независимости УкраиныМинкультуры представило айдентику и слоган к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины
Рада поддержала запрос о присвоении звания Герой Украины Ярославу ЖуравлюРада поддержала запрос о присвоении звания Герой Украины Ярославу Журавлю
РоSSия осудила крымчанина Яцкина на 11 лет колонии по обвинению в шпионаже в пользу УкраиныРоSSия осудила крымчанина Яцкина на 11 лет колонии по обвинению в шпионаже в пользу Украины
Порошенко: снятие санкций с "Северного потока-2" - это приглашение Путина к агрессии против УкраиныПорошенко: снятие санкций с "Северного потока-2" - это приглашение Путина к агрессии против Украины
Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП УкраиныМинэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины
Решение о ПДЧ для Украины не будут принимать на саммите НАТО в июне, - СтефанишинаРешение о ПДЧ для Украины не будут принимать на саммите НАТО в июне, - Стефанишина
Зеленский назвал "антиахметовский" законопроект одной из важнейших налоговых реформ в истории УкраиныЗеленский назвал "антиахметовский" законопроект одной из важнейших налоговых реформ в истории Украины
Кучма сохранил лидерство в рейтинге президентов Украины, - опросКучма сохранил лидерство в рейтинге президентов Украины, - опрос
Посол Украины в ФРГ обвинил немецких левых в фальсификации историиПосол Украины в ФРГ обвинил немецких левых в фальсификации истории
Последние новости
Подгружаем последние новости