Движение "ЧЕСНО" запустило чат-бот, который помогает отслеживать законы

Это карманный помощник для журналистов, активистов и бизнеса.

Сегодня, 26 мая, движение "ЧЕСНО" презентовало чат-бот "ЧЕСНО о законах", созданный на платформе Telegram.

Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что чат-бот - это карманный помощник для журналистов, активистов и бизнеса, который помогает отслеживать все обновления, связанные с законодательством: по ключевым словам, профильными комитетам и фамилиям депутатов.

"По состоянию на середину мая народные депутаты этого созыва успели подать более 3 тыс. законопроектов - около 144 в месяц, четыре-пять в день. Если смотреть на нагрузку по законодательной активности в разрезе профильных комитетов, то больше всего законопроектов имеет Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - около 580. На втором месте Комитет по вопросам правоохранительной деятельности - около 390", - рассказывает ведущий аналитик "ЧЕСНО" Оксана Ставнийчук.

Настроив отслеживание, можно следить за представленными законопроектами с момента регистрации, а не в момент, когда изменения уже подали к первому чтению.

Чтобы протестировать чат-бот, ищите его в Telegram по имени @chesno_zakon_bot или под названием "ЧЕСТНО о законах".

"Мы убеждены, что этот сервис будет полезен не только общественным организациям или медиа, освещающим деятельность парламента, но и бизнесу и самым народным депутатам", - отметила лидер движения Вита Думанская.