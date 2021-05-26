На Кировоградщине задержали двух человек, которые за $3,5 млн обещали должность главы ОГА

Один из них представлялся советником президента.

Под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры разоблачили двух граждан, которые требовали деньги за назначение на должность главы областной государственной администрации.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, двое граждан за 3,5 млн долларов США обещали повлиять на должностных лиц Офиса президента и Кабинета министров и "решить вопрос" о назначении потерпевшего на должность главы Кировоградской облгосадминистрации. При этом один из них представился советником президента Украины. На самом деле они не имели никакого отношения к органам государственной власти", - говорится в сообщении.

Сейчас оба задержаны в порядке ст.208 УПК. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, в конце апреля полиция задержала мужчину, который говорил, что станет министром внутренних дел вместо Арсена Авакова.