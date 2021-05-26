На Кировоградщине задержали двух человек, которые за $3,5 млн обещали должность главы ОГА

Один из них представлялся советником президента.

На Кировоградщине задержали двух человек, которые за $3,5 млн обещали должность главы ОГА
Фото: gp.gov.ua

Под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры разоблачили двух граждан, которые требовали деньги за назначение на должность главы областной государственной администрации.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, двое граждан за 3,5 млн долларов США обещали повлиять на должностных лиц Офиса президента и Кабинета министров и "решить вопрос" о назначении потерпевшего на должность главы Кировоградской облгосадминистрации. При этом один из них представился советником президента Украины. На самом деле они не имели никакого отношения к органам государственной власти", - говорится в сообщении.

Сейчас оба задержаны в порядке ст.208 УПК. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, в конце апреля полиция задержала мужчину, который говорил, что станет министром внутренних дел вместо Арсена Авакова.

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