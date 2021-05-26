В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer, приобретенная за государственный счет

Самолет доставил препарат в аэропорт "Киев".

В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer, приобретенная за государственный счет
Фото: Скриншот

В Украину прибыла первая партия вакцины от ковида производителя Pfizer, приобретенная за государственный счет. Самолет сел в аэропорту "Киев".

О посадке самолета сообщили на странице аэропорта в Facebook.

Сколько именно доз привезли - не сообщается. Об этом сообщат на брифинге.

В конце апреля в то время еще глава Минздрава Максим Степанов говорил, что Украина ожидает получить в мае почти 1 млн доз вакцины Pfizer в рамках COVAX и по контракту. Первая законтрактованная партия должна была составить около 500 тысяч доз.

Всего Украина законтрактовала 20 млн доз этой вакцины, чего достаточно для вакцинации 10 млн человек. Также государство получает этот препарат в рамках инициативы COVAX.

На прошлой неделе по программе COVAX привезли 123 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech для учителей. Общий объем партии - почти полмиллиона доз. Еще 117 тысяч доз Pfizer Украина получила в апреле.

Вакцина Pfizer-BioNTech - это мРНК-вакцина, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Вакцина призвана научить организм вырабатывать специфические антитела для уничтожения вируса. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в 21 день.

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