Советница главы "Нафтогаза" Зеркаль ушла из компании

В НАК она отвечала за суды с Россией.

Советница главы "Нафтогаза" Зеркаль ушла из компании
Фото: Макс Левин

Советница главы НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль ушла из госкомпании.

Об этом она сообщила изданию "НВ Бизнес".

"Трудовая книжка уже у меня на руках", - сказала Зеркаль.

Она также отметила, что текущая ситуация вокруг "Северного потока-2" крайне непроста, однако "окно возможностей" для Украины еще не закрыто.

"Много лет "Нафтогаз" объединял всех, кто был готов отстаивать интересы Украины в этом вопросе. Это позволило получить отсрочку запуска "Северного потока-2" более чем на год и сохранило Украине почти 3 млрд долларов дохода от газотранспортной системы. Я искренне верю, что сейчас окно возможностей для Украины еще не закрыто. При объединении усилий всех международных союзников и активном включении президента, Украина может в определенной степени снизить свои потенциальные потери. Но для этого важна активная и скоординированная работа всех, кому важна независимая и развивающаяся по европейскому пути Украина", - сказала Зеркаль.

В пресс-службе "Нафтогаза" сообщили, что теперь Украина в судах будут представлять Мирон Василик и Роман Супрун.

"Усиливаем управленческую команду по противодействию "Северному потоку-2". Отныне НАК перед украинскими и международными стейкхолдерами в частности будут представлять: Мирон Василик, который будет заниматься вопросами эффективного диалога и улучшения репутации Нафтогаза. Он имеет более чем 30-летний опыт консультирования международных энергетических, сельскохозяйственных, FMCG, финансовых и промышленных компаний в Восточной Европе. Работал в Государственном департаменте и департаменте окружающей среды США, The PBN Company, Burson-Marsteller и Gavin Anderson & Company. Занимал должность заместителя главы Совета директоров Американской торговой палаты в Украине. В период с 2014 по 2019 гг. был генеральным директором PBN Hill+Knowlton Strategies. Роман Супрун будет исполнять обязанности руководителя подразделения по взаимодействию с Правительством и другими заинтересованными сторонами Группы "Нафтогаз". Его задача - адвокация и взаимодействие с органами власти", - говорится в сообщении.

В НАК также отметили, что в ближайшее время команда будет только расширяться профессионалами, о чем будет сообщать пресс-служба.

Напомним, в конце января 2020 года Зеркаль назначили советником главы правления НАК. До этого она работала в Министерстве иностранных дел, где отвечала за европейскую интеграцию, представляла Украину в международных судах по делам против РоSSии и участвовала в трехсторонних переговорах о "зимних пакетах" поставок роSSийского газа в Украину в 2014-2016 годах.

В "Нафтогазе" Зеркаль также возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных дел НАК в спорах с роSSийским "Газпромом" и в делах против РоSSийской Федерации.

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