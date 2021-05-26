Беларусь пригрозила выходом из Восточного партнерства

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о возможности выхода страны из Восточного партнерства.

Об этом он сказал, выступая на встрече с Александром Лукашенко в Доме правительства, пишет "БелТА".

"На фоне усиленного санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в Восточном партнерстве. Без Беларуси эта инициатива также теряет всякий смысл", - сказал Макей.

Восточное партнерство - это внешнеполитическая инициатива Европейского Союза, которая распространяется на шесть восточноевропейских соседей Евросоюза : Азербайджан, Беларусь , Армению, Грузию, Молдову и Украину.

Инициатива формально основана на Пражском учредительном саммите Восточного партнерства 7 мая 2009 года.