Беларусь пригрозила выходом из Восточного партнерства

Власти страны готовы отказаться от евроинтеграции.

Беларусь пригрозила выходом из Восточного партнерства
Фото: open.by

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о возможности выхода страны из Восточного партнерства.

Об этом он сказал, выступая на встрече с Александром Лукашенко в Доме правительства, пишет "БелТА".

"На фоне усиленного санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в Восточном партнерстве. Без Беларуси эта инициатива также теряет всякий смысл", - сказал Макей.

Восточное партнерство - это внешнеполитическая инициатива Европейского Союза, которая распространяется на шесть восточноевропейских соседей Евросоюза: Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

Инициатива формально основана на Пражском учредительном саммите Восточного партнерства 7 мая 2009 года.

Она предусматривает возможность обновления договорно-правовой базы отношений ЕС с восточными соседями путем замены соглашений о партнерстве и сотрудничестве на соглашения об ассоциации, создание углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли (ПВ ЗСТ), либерализацию визового режима между ЕС и государствами-партнерами.

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