Беларусь пригрозила выходом из Восточного партнерства
Власти страны готовы отказаться от евроинтеграции.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о возможности выхода страны из Восточного партнерства.
Об этом он сказал, выступая на встрече с Александром Лукашенко в Доме правительства, пишет "БелТА".
"На фоне усиленного санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в Восточном партнерстве. Без Беларуси эта инициатива также теряет всякий смысл", - сказал Макей.
Восточное партнерство - это внешнеполитическая инициатива Европейского Союза, которая распространяется на шесть восточноевропейских соседей Евросоюза: Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.
Инициатива формально основана на Пражском учредительном саммите Восточного партнерства 7 мая 2009 года.
Она предусматривает возможность обновления договорно-правовой базы отношений ЕС с восточными соседями путем замены соглашений о партнерстве и сотрудничестве на соглашения об ассоциации, создание углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли (ПВ ЗСТ), либерализацию визового режима между ЕС и государствами-партнерами.