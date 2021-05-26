ВАКС оправдал судью из Харькова, которая фигурировала в "газовом деле Онищенко"

Инкриминируемая ей статья в 2020 году признана неконституционной.

Высший антикоррупционный суд оправдал судью Хозяйственного суда Харьковской области Татьяну Денисюк.

Об этом сообщается на сайте ВАКС.

Она обвинялась по ч.1 ст. 375 Уголовного кодекса (заведомо неправосудное решение), формулировка которой в 2020 году была признана неконституционной.

По версии Национального антикоррупционного бюро, судья приняла незаконное решение в хозяйственном деле, обязав государственную компанию "Укргаздобыча" передать в пользу частного общества природный газ, который был арестован по так называемому "газовому делу Онищенко".

Судья также удовлетворила ходатайство представителя частного предприятия и уменьшила размер пени, подлежащей взысканию с ООО по основному иску, и отсрочила на один год исполнение решения о взыскании более 3 млн грн долга в пользу "Укргаздобычи".

Напомним, Конституционный суд решил, что статья 375 УК не устанавливает критериев неправосудного решения и позволяет неоднозначную трактовку состава преступления по этой статье.

Поэтому КСУ пришел к выводу, что уголовная ответственность за вынесение "заведомо неправосудного" судебного решения создает риски и возможности для влияния на судей вследствие нечеткости и неоднозначности диспозиции статьи 375 УК. Уголовная статья для судей должна быть сформулирована так, чтобы ни один государственный орган и ни одно должностное лицо не смогло использовать ее как способ воздействия на судью и вмешательство в осуществление правосудия.