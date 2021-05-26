ВАКС оправдал судью из Харькова, которая фигурировала в "газовом деле Онищенко"

Инкриминируемая ей статья в 2020 году признана неконституционной.

ВАКС оправдал судью из Харькова, которая фигурировала в "газовом деле Онищенко"
Фото: Lb.ua

Высший антикоррупционный суд оправдал судью Хозяйственного суда Харьковской области Татьяну Денисюк.

Об этом сообщается на сайте ВАКС.

Она обвинялась по ч.1 ст. 375 Уголовного кодекса (заведомо неправосудное решение), формулировка которой в 2020 году была признана неконституционной.

По версии Национального антикоррупционного бюро, судья приняла незаконное решение в хозяйственном деле, обязав государственную компанию "Укргаздобыча" передать в пользу частного общества природный газ, который был арестован по так называемому "газовому делу Онищенко".

Судья также удовлетворила ходатайство представителя частного предприятия и уменьшила размер пени, подлежащей взысканию с ООО по основному иску, и отсрочила на один год исполнение решения о взыскании более 3 млн грн долга в пользу "Укргаздобычи".

Напомним, Конституционный суд решил, что статья 375 УК не устанавливает критериев неправосудного решения и позволяет неоднозначную трактовку состава преступления по этой статье.

Поэтому КСУ пришел к выводу, что уголовная ответственность за вынесение "заведомо неправосудного" судебного решения создает риски и возможности для влияния на судей вследствие нечеткости и неоднозначности диспозиции статьи 375 УК. Уголовная статья для судей должна быть сформулирована так, чтобы ни один государственный орган и ни одно должностное лицо не смогло использовать ее как способ воздействия на судью и вмешательство в осуществление правосудия.

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