Правительство одобрило постановление Минрегиона о мониторинге безбарьерности объектов и услуг для маломобильных групп

Минрегион будет определять до 1 июня типы объектов, подлежащих оценке, и размещать эту информацию на официальном веб-сайте министерства.

Правительство на заседании 26 мая одобрило разработанное Министерством развития общин и территорий постановление, утверждающее Порядок проведения мониторинга и оценки степени безбарьерности объектов физического окружения и услуг для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп.

Об одобрении сообщили на странице Минрегиона в Facebook.

"Объективный мониторинг реального положения вещей - это один из важных элементов устранения физических барьеров в нашем государстве. Утвержденный правительством Порядок поможет своевременно выявлять недостатки в процессе развития беспрепятственной среды, оценивать степень безбарьерности тех или иных объектов. Это сверхважно, ведь речь идет о создании безбарьерного пространства в наших регионах для каждого, в том числе и для людей с инвалидностью, пожилых людей, родителей с детскими колясками", - подчеркнул министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Согласно постановлению, мониторинг степени безбарьерности будет проводиться ежегодно. Минрегион будет определять до 1 июня типы объектов, подлежащих оценке, и размещать эту информацию на официальном веб-сайте министерства.

Проводить обследование и оценку степени безбарьерности будут структурные подразделения по вопросам градостроительства и архитектуры областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций, местные органы по вопросам градостроительства и архитектуры, управляющие объектов. К участию в оценке степени безбарьерности могут привлекаться представители общественности.

По результатам мониторинга Минрегион будет формировать рейтинг областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций.